Bank of America a promu lundi 334 employés au poste de directeur général, une cohorte en baisse de 8 % par rapport à l'année précédente.

Les nouvelles promotions comprennent 75 banquiers d'investissement et 64 employés de la division de trading.

Pour la quatrième année consécutive, plus de la moitié du groupe est composé de femmes et de personnes de couleur, a déclaré un porte-parole de la banque.

Le deuxième plus grand prêteur américain s'attend à surpasser ses rivaux en matière de commissions de banque d'investissement au quatrième trimestre, a déclaré son PDG Brian Moynihan la semaine dernière.

"Nous serons à environ 1 milliard de dollars de commissions ce trimestre", ce qui correspond à une baisse à un chiffre, a déclaré Moynihan lors d'une conférence avec des investisseurs. L'ensemble des commissions des banques d'investissement du secteur devrait baisser de 10 à 15 %, a-t-il ajouté.

Les dirigeants du secteur ont déclaré

les conditions d'exécution des transactions

ont commencé à s'améliorer, certains prédisant de meilleures perspectives pour les fusions et acquisitions stratégiques lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference qui s'est tenue la semaine dernière. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru et Saeed Azhar à New York ; rédaction d'Arun Koyyur, Lananh Nguyen et Nick Zieminski)