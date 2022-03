Citigroup présente de nouveaux objectifs, sans convaincre Wall Street

New York (awp/afp) - Un an après avoir pris la tête de la banque américaine Citigroup et commencé à se délester de certaines activités, Jane Fraser a présenté mercredi une nouvelle stratégie visant à améliorer les performances de l'établissement tout en prévenant que cela prendrait du temps.

L'exposé ne semblait pas avoir franchement convaincu les investisseurs, l'action de Citigroup reculant de 3,7% en début de séance à Wall Street dans un marché en hausse.

L'entreprise s'est fixée un nouvel objectif de rendement sur fonds propres tangibles, un indicateur important dans le monde de la finance, de 11% à 12% sur les trois à cinq prochaines années.

C'est un peu mieux que les 8,9% atteints en 2021, si ne sont pas pris en compte la diminution des réserves mises de côté au début de la pandémie pour se protéger face aux éventuelles défaillances de ses clients.

Mais lors de sa dernière présentation aux investisseurs en 2017, la banque avait promis 14% à long terme.

Jane Fraser a reconnu que la banque était moins performante que ses concurrentes, ce que les investisseurs ont déjà relevé: l'action de Citigroup s'affiche environ au même niveau qu'il y a cinq ans, quand celle de Goldman Sachs a progressé de près de 50%, celle de JPMorgan Chase de près de 60%, et celle de Bank of America de plus de 85%.

Pour simplifier ses activités, Citi a déjà annoncé au cours de l'année passée vouloir se désengager des activités de banque de détail dans 14 pays, dont le Mexique.

L'entreprise continuera d'évaluer son portefeuille mais "maintenant, nous nous concentrons sur l'exécution", a souligné Jane Fraser.

L'établissement veut notamment faire grossir ses services de banque aux entreprises de moyenne taille, renforcer son activité de gestion de fortune, a détaillé la patronne lors d'une présentation aux investisseurs.

Alors que la banque a été sanctionnée en 2020 par les régulateurs pour sa mauvaise gestion des risques, elle prend aussi des mesures pour améliorer cet aspect de son activité, notamment en investissant dans de nouvelles technologies.

"Le changement dans l'équilibre entre nos différentes activités va mettre du temps à montrer ses résultats", a prévenu Jane Fraser. Et il faut aussi prendre en compte les erreurs du passé.

"A plus long terme, quand notre travail commencera à porter ses fruits, nous avons bien évidemment l'ambition d'augmenter notre rendement", a-t-elle affirmé.

Dans l'immédiat, le groupe veut "construire sa crédibilité", a souligné la responsable.

afp/rp