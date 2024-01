L'inquiétude que les portefeuilles de fonds spéculatifs contiennent trop de transactions identiques a grimpé en flèche dans la liste des préoccupations des investisseurs mondiaux exposés aux fonds spéculatifs, selon une enquête de Bank of America.

Plus d'un cinquième des grands investisseurs, tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, ont indiqué que l'encombrement des transactions était leur principale préoccupation, selon l'enquête sur le sentiment de fin d'année 2023 qui a été publiée lundi et consultée par Reuters mardi.

Il s'agit d'une augmentation notable par rapport à l'enquête de 2022, qui classait l'"encombrement" en sixième position. En outre, plus de la moitié des personnes interrogées ont placé les préoccupations liées à l'effet de foule parmi leurs trois principales préoccupations.

L'année dernière, les fonds spéculatifs ont investi à un rythme record dans les plus grandes valeurs technologiques du monde. En novembre, de nombreux fonds spéculatifs à négociation systématique ont été pris dans des transactions perdantes lorsqu'un mouvement de foule pour en sortir a créé des goulets d'étranglement.

Selon l'enquête de BofA, l'évolution de l'environnement des taux, la gestion des risques liés à la perte de transactions et les contraintes de capacité figurent parmi les préoccupations des investisseurs en fonds spéculatifs.

Les risques de liquidité et les risques géopolitiques ont quant à eux été relégués au second plan.

Néanmoins, les fonds spéculatifs négociant des positions longues et courtes sur le marché boursier sont restés la principale stratégie de fonds spéculatifs suivie par la banque et ont suscité le plus grand intérêt de la part des investisseurs, selon la note de BofA.

L'année dernière, ces fonds ont affiché un rendement de 12,2 %, ajoute la note.

Les hedge funds multi-stratégies ont souffert d'une baisse de l'intérêt des investisseurs, passant de la deuxième stratégie la plus demandée en 2022 à la cinquième en 2023, a déclaré BofA.

Cette baisse d'intérêt a été la plus importante de la part des investisseurs de la région Asie-Pacifique, des consultants, des fonds de pension, des fonds souverains et des sociétés de gestion d'actifs, a indiqué BofA.

Les fonds spéculatifs de crédit ont connu la plus forte hausse d'intérêt, passant du sixième rang en 2022 au troisième rang des fonds spéculatifs les plus populaires en 2023.