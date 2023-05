EF Hutton, la banque à l'origine de l'opération SPAC de Trump, règne sur la sécheresse des introductions en bourse

La banque new-yorkaise, qui a été lancée sous sa forme actuelle il y a trois ans, a été couronnée par Dealogic comme le souscripteur d'introductions en bourse le plus prolifique en termes de volume d'opérations pour trois des quatre derniers trimestres, y compris le premier trimestre 2023.

En revanche, les grands noms traditionnels de l'introduction en bourse, tels que Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co Inc et Morgan Stanley, ont eu du mal à se hisser parmi les cinq premiers du classement au cours des deux derniers trimestres.

En effet, EF Hutton se spécialise dans le conseil aux sociétés écrans appelées "special purpose acquisition companies" (SPAC), qui sont utilisées pour entrer en bourse par le biais d'une fusion, ainsi qu'à d'autres petites sociétés qui deviennent des "penny stocks" (actions cotées en bourse).

Les SPAC sont tombées en disgrâce en raison de leurs piètres performances financières globales et de la surveillance réglementaire dont elles font l'objet, et leur volume d'introduction en bourse ne représente aujourd'hui qu'une fraction des grandes opérations d'introduction en bourse. Pourtant, l'absence de ces dernières, dans un contexte de volatilité persistante des marchés, a fait des SPAC et des "penny stocks" le principal moteur des introductions en bourse.

EF Hutton a aidé des entreprises à lever 231 millions de dollars en produits d'introduction en bourse au premier trimestre, selon Dealogic. Au quatrième trimestre 2021, le dernier trimestre avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'inflation galopante ne déclenchent un ralentissement majeur du marché des introductions en bourse, le principal souscripteur, Bank of America Corp, avait aidé à lever plus de 5 milliards de dollars.

EF Hutton, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley et Bank of America ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

EF Hutton, fondée en 1904, est devenue l'une des plus grandes sociétés de courtage de Wall street avant de s'effondrer lentement dans les années 1980 et 1990 à la suite d'une série de scandales financiers et de fusions. La marque a été ressuscitée par KingsWood Holdings Ltd, une société d'investissement cotée à Londres, qui a acquis les droits sur le nom EF Hutton en 2021, environ un an après le lancement de la banque d'investissement.

L'une des opérations les plus célèbres d'EF Hutton a été de diriger l'introduction en bourse de Digital World Acquisition Corp, la SPAC qui a ensuite convenu d'une fusion de 1,25 milliard de dollars en 2021 avec Trump Media & Technology Group. L'opération a été retardée par les régulateurs américains qui l'examinent de près, et son avenir est incertain.