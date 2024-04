L'Équateur étudie de nouveaux échanges dette-nature, l'un pour canaliser des fonds vers la forêt amazonienne et l'autre pour une zone géante de protection des océans soutenue par la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le dossier.

Le pays sud-américain cherche à tirer parti de l'échange de dette record de 1,6 milliard de dollars qu'il a mis en place pour ses îles Galápagos l'année dernière. Reuters rapporte pour la première fois les détails des options envisagées.

Alors que le gouvernement se concentre actuellement sur la lutte contre le crime organisé alimenté par la drogue et sur la conclusion d'un nouvel accord avec le FMI, des sources ont déclaré que des fonctionnaires travaillaient depuis des mois avec des banques multilatérales de développement et des groupes de protection de la nature sur au moins deux possibilités de conversion de la dette, dans l'espoir de parvenir à un résultat cette année.

La première option serait liée à la protection de certaines parties de la forêt amazonienne, largement considérée comme l'écosystème naturel le plus important au monde. La seconde option concerne le financement d'une zone marine protégée innovante que l'Équateur a créée sur l'ensemble de sa côte pacifique continentale, longue de 2 237 km (1 390 miles).

L'Équateur devra probablement se concentrer sur l'une d'entre elles pour l'instant, a déclaré une personne au fait des projets, étant donné le temps et les efforts nécessaires à la structuration de tels échanges de dettes.

Dans le cadre d'un échange dette-nature, les obligations d'État ou les prêts d'un pays sont rachetés et remplacés par de nouveaux prêts assortis d'un taux d'intérêt moins élevé, à condition que le gouvernement s'engage à consacrer une partie de l'argent ainsi économisé à la conservation.

Généralement, une banque de développement soutient l'opération par une "garantie de crédit" ou une "assurance risque", qui protège les acheteurs des nouvelles obligations si le pays n'est pas en mesure de rembourser l'argent.

L'Équateur, considéré comme l'un des 17 pays "mégadivers" de la planète, affiche également l'un des taux de déforestation les plus élevés d'Amérique latine, selon l'agence des Nations unies pour l'environnement.

Cette situation, combinée à son endettement élevé, en fait un candidat évident à l'échange dette-nature.

Deux des quatre personnes qui ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat ont déclaré que les échanges envisagés partageraient probablement un certain nombre de caractéristiques avec l'accord record conclu l'année dernière avec les Galapagos.

Ils viseraient à fournir des dizaines de millions de dollars par an pour les objectifs de conservation respectifs et pourraient chacun refinancer la dette de l'Équateur à hauteur d'environ 1 milliard de dollars, bien que les chiffres puissent changer en fonction du calendrier, ont déclaré les sources.

Selon deux des sources, la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Société financière internationale de développement (DFC) des États-Unis sont à nouveau sur les rangs pour fournir la "garantie de crédit" et "l'assurance contre le risque politique" nécessaires pour réduire le coût de l'emprunt et créer les économies.

Le ministre équatorien des finances a déclaré, pas plus tard que le mois dernier, que le pays cherchait à donner suite à l'accord sur les Galapagos. Le ministère et la BID ont tous deux refusé de commenter les détails des projets rapportés dans cet article.

Un porte-parole de la DFC a déclaré qu'elle "explorait les possibilités de conversion de la dette pour des transactions dans le domaine de la nature à travers le monde", bien qu'elle n'ait pas été en mesure de préciser avec quels pays.

STAR POWER

Un appel d'offres, ou demande de proposition, pour l'échange de dette prévu n'a pas encore été envoyé aux banques, ont déclaré deux sources.

Alors que certains experts de la dette affirment que les échanges complexes de dette contre nature ne permettent pas toujours aux gouvernements d'économiser autant d'argent qu'on le prétend, des pays comme l'Équateur ou la Barbade cherchent à en faire davantage.

Trois sources ont déclaré qu'une partie du travail de conception et d'évaluation de l'échange lié à l'Amazonie était effectuée par The Nature Conservancy.

L'organisation à but non lucratif a joué un rôle déterminant dans les accords conclus aux Seychelles, au Belize et à la Barbade, ainsi que l'année dernière au Gabon, où l'accent a été mis sur la forêt tropicale du Congo.

Dans l'option liée à la zone de protection des océans, ce rôle serait joué par Re:wild, ont déclaré deux des personnes interrogées. Le groupe cofondé par DiCaprio en 2021 finance déjà des travaux de conservation aux Galapagos.

Re:wild n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les eaux équatoriennes abritent des milliers d'espèces, dont les baleines à bosse et les tortues luth, et constituent leur lieu de reproduction. La zone de protection des océans qu'il a créée l'année dernière, la première du genre, signifie que ses côtes sont désormais couvertes à 8 milles nautiques (14,8 km) de la mer.