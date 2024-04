La compagnie pétrolière portugaise Galp Energia a lancé la vente de la moitié de sa participation dans un bloc d'exploration au large de la Namibie où elle a fait une découverte majeure de pétrole, ont déclaré à Reuters trois sources industrielles au fait du dossier.

La découverte de Galp à Mopane, dont on estime qu'elle contient au moins 10 milliards de barils d'équivalent pétrole et gaz, semble être l'une des plus importantes du bassin, ce qui pourrait contribuer à relancer l'industrie pétrolière du pays d'Afrique australe, alors même que les gouvernements du monde entier cherchent à réduire la consommation de combustibles fossiles.

Galp détient une participation de 80 % dans la licence d'exploration pétrolière 83 (PEL 83), qui couvre près de 10 000 kilomètres carrés dans le bassin d'Orange. La compagnie pétrolière nationale namibienne NAMCOR et le groupe d'exploration indépendant Custos détiennent chacun 10 % supplémentaires.

La société Galp, basée à Lisbonne, propose de vendre la moitié de sa participation dans le bloc, ont déclaré les sources, qui n'ont pas pu être nommées parce qu'elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Elle propose également de céder le contrôle du développement du projet à l'acheteur potentiel, qui devrait être un grand rival international ayant de solides antécédents en matière de gestion de projets, ont déclaré les sources.

Galp s'est refusé à tout commentaire. Elle a déjà indiqué qu'elle pourrait lancer un processus de mobilisation de capitaux pour le développement de ses projets en Namibie, étant donné qu'ils pourraient atteindre une grande échelle.

Elle a engagé Bank of America pour gérer le processus de vente, qui pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars à Galp, bien que la valeur exacte ne soit pas claire, ont déclaré les sources. Bank of America s'est refusée à tout commentaire.

Les actions de Galp ont clôturé en hausse de plus de 20 % à la suite de la mise à jour de Galp sur le champ de Mopane et de l'annonce par Reuters du processus de vente.

La découverte fait suite à des campagnes d'exploration réussies dans la même région par les rivaux TotalEnergies et Shell au cours des dernières années. D'autres entreprises ont fait leur entrée en Namibie ces dernières années, notamment Chevron, la société australienne Woodside Energy et Qatar Energy.

La Namibie a suscité un vif intérêt de la part des compagnies pétrolières internationales qui cherchent à accroître leur production, car la demande devrait rester forte pendant des années.

Les analystes de Redburn ont déclaré que la mise à jour de la découverte de Galp impliquait que le champ possédait des ressources trois fois plus importantes que celles estimées précédemment.

Les Nations unies ont déclaré que, d'ici à 2050, la consommation mondiale de pétrole doit diminuer de 60 % et celle de gaz de 45 % si l'on veut éviter que les températures n'augmentent de plus de 1,5 degré Celsius, seuil au-delà duquel le changement climatique aurait des effets encore plus désastreux et irréversibles.

La demande mondiale de pétrole n'a pas encore atteint son maximum et l'Agence internationale de l'énergie, organe de surveillance de l'énergie en Occident, prévoit qu'elle augmentera pour atteindre environ 103 millions de barils par jour en 2024.

Les compagnies pétrolières affirment qu'elles doivent continuer à développer de nouveaux gisements pour répondre à la demande croissante et pour compenser la baisse de production des gisements plus anciens.

Galp a pour objectif de réduire ses émissions de carbone à zéro d'ici 2050 et s'est engagé en 2021 à consacrer la moitié de ses dépenses à des énergies à faible émission de carbone d'ici 2025.

La Namibie pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour Galp, qui a actuellement d'importants investissements au large des côtes brésiliennes et est également présent dans un projet de gaz naturel dans le bassin de Rovuma au Mozambique. (Reportage de Ron Bousso ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise, Mark Potter et David Evans)