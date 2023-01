JPMorgan est prêt à faire des affaires dans le domaine des prêts à effet de levier, alors que ses rivaux subissent des pertes.

"Les conditions sont meilleures, les prix sont meilleurs, nous avons les ressources nécessaires", a déclaré Barnum lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "Nous sommes parfaitement au point. Aucun surplomb et aucun problème."

Les commentaires de Barnum surviennent après que de nombreuses banques américaines aient réduit leurs prêts aux entreprises de moindre qualité l'année dernière, alors que la demande de Wall street pour des prêts à effet de levier a chuté en raison de la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation.

Après des pertes importantes sur les ventes de dettes l'année dernière, notamment une perte de 700 millions de dollars sur un paquet de dettes de 8,5 milliards de dollars finançant le rachat du fabricant de logiciels Citrix Systems Inc, les grandes banques ont largement choisi depuis d'absorber les dettes qu'elles avaient souscrites plus tôt dans l'année.

Quelque 35 à 50 milliards de dollars de prêts de ce type sont bloqués dans les livres des banques car elles attendent un meilleur environnement de marché, ont déclaré précédemment des banquiers à Reuters.

L'été dernier, Bank of America a dirigé conjointement un groupe de banques pour fournir 13 milliards de dollars de prêts et d'obligations à Elon Musk pour son acquisition du géant des médias sociaux Twitter. Depuis, les banques se sont efforcées de retirer la dette de leurs livres à un prix raisonnable, choisissant plutôt de la conserver.

Lorsqu'on lui a demandé si ces transactions bloquées allaient limiter l'activité de prêt des grandes banques comme JPMorgan, qui a été moins active que ses pairs, Barnum a répondu que l'excédent se reflète déjà dans les prix et que les banques sont capables d'absorber les pertes sur les transactions existantes.

"Il y a un peu un récit selon lequel l'activité sur le marché doit surmonter un surplomb", a déclaré Barnum. "Nous ne sommes pas convaincus que c'est vrai".

Les banques doivent encore évaluer la dette de Twitter et d'autres transactions à leur valeur marchande dans leurs livres, en mettant de côté des fonds pour les pertes qui sont signalées dans les résultats trimestriels. Le montant exact reste à voir, car les banques décident du montant à déprécier en fonction des vérifications et du jugement du marché.

Le directeur financier de Bank of America Corp, Alastair Borthwick, a déclaré que la société tient compte des prêts à effet de levier dans ses résultats, sans donner de détails sur les grosses opérations.

"Nous marquons nos positions chaque semaine" et comptabilisons les bénéfices ou les pertes par l'intermédiaire de ses services bancaires d'investissement et de négociation, a déclaré M. Borthwick. "Tout est là, nos résultats reflètent toute marque dans un trimestre donné et nous suivons le processus comme nous le faisons à chaque fois."