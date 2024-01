L'Indonésie a lancé mercredi des obligations non garanties de premier rang à 5 ans, 10 ans et 30 ans en dollars américains, avec des prévisions de prix initiales dans les zones de 4,9 %, 5,05 % et 5,45 %, respectivement, selon une feuille de conditions.

Fitch Ratings a attribué mercredi la note "BBB" aux obligations proposées, ce qui correspond à la note de défaut de l'émetteur indonésien en devises étrangères à long terme, avec des perspectives stables, selon un communiqué.

S&P Global Ratings a également attribué mercredi une note de crédit d'émission à long terme en devises étrangères de "BBB" aux obligations, selon un communiqué séparé.

Moody's a attribué la note "Baa2" aux obligations libellées en dollars, selon un communiqué de l'agence de notation publié mercredi.

L'Indonésie a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des obligations à des fins générales, selon la feuille de termes consultée par Reuters.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley et UBS sont les teneurs de livre conjoints, selon la fiche.

BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia sont les co-gestionnaires.

L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a levé en novembre 2 milliards de dollars de sukuk ou d'obligations islamiques en dollars américains. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et Yantoultra Ngui à Singapour, Rédaction de Stefanno Sulaiman ; Rédaction de Kanupriya Kapoor et Muralikumar Anantharaman)