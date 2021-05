L'UE met à l'amende des banques pour entente sur le marché obligataire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé jeudi avoir sanctionné sept banques d'investissement pour entente dans le trading d'obligations souveraines européennes sur les marchés primaire et secondaire. Les sept banques concernées sont Bank of America, Natixis, Nomura, NatWest, UBS, UniCredit et Portigon (ex-WestLB).

Seules Nomura, UBS et UniCredit ont écopé d'amendes, pour un montant cumulé de 371 millions d'euros, a indiqué la Commission.

NatWest n'a pas reçu d'amende car la banque britannique l'a informée de l'entente. Bank of America et Natixis ont également échappé à toute pénalité financière en raison d'un délai de prescription, de même que Portigon dont l'amende a été ramenée à zéro faute d'un chiffre d'affaires suffisant lors de l'exercice écoulé.

L'entente entre les établissements a eu cours en partie durant la crise financière des subprimes, plus particulièrement entre les années 2007 et 2011, a précisé la Commission européenne. Elle reposait sur un groupe de traders chargés du négoce d'obligations souveraines et opérant dans un cercle de confiance fermé.

"Il est inacceptable qu'en pleine crise financière, alors que de nombreuses institutions financières ont dû être sauvées par des fonds publics, ces banques d'investissement se soient entendues sur ce marché aux dépens des Etats membres de l'Union européenne", a commenté dans un communiqué Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des questions de concurrence.

