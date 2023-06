La société allemande Schott AG prévoit de lancer une première offre publique de vente (IPO) pour son unité de bouteilles et de flacons pharmaceutiques Schott Pharma à la fin de l'été, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Un porte-parole du fournisseur de verre spécialisé a refusé de commenter le calendrier d'une éventuelle cotation, mais a confirmé que l'opération restait "une option très intéressante" pour Schott Pharma.

Des rapports antérieurs ont estimé que la filiale, qui fabrique des flacons, des seringues en verre et en polymère et des ampoules pour l'industrie pharmaceutique, pourrait être valorisée entre 3,5 et 4 milliards d'euros (3,85 et 4,4 milliards de dollars) sur le marché boursier.

Andreas Reisse, PDG de Schott Pharma, a déclaré l'année dernière qu'une cotation en bourse ouvrirait des perspectives de croissance, notamment par le biais d'acquisitions et de partenariats.

L'année dernière, la Deutsche Bank, BNP Paribas et Bank of America ont été chargées de conseiller l'entreprise sur son introduction en bourse.

Au premier semestre de l'exercice 2022/23, les ventes de Schott Pharma ont augmenté de 13,2% à 449 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a progressé de 16,6% à 132 millions d'euros, selon les résultats préliminaires annoncés jeudi.

Au début du mois, Thyssenkrupp a annoncé la cotation tant attendue de sa division hydrogène Nucera, qui pourrait être valorisée à plus de 3 milliards d'euros. La cotation des actions devrait débuter en juillet.

(1 dollar = 0,9096 euro)