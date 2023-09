L'immobilier chinois est la source la plus probable d'un événement de crédit systémique - enquête BofA

Les investisseurs estiment que l'immobilier chinois est la source la plus probable d'un événement de crédit systémique mondial et sont les plus pessimistes sur les perspectives de croissance de la Chine depuis plus d'un an, selon l'enquête de septembre de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds, publiée mardi.

Un tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont cité l'immobilier chinois comme le plus grand risque d'événement de crédit, dépassant l'immobilier commercial des États-Unis et de l'UE à 32 %. Les prévisions de croissance de la Chine se sont effondrées, le pourcentage net des personnes interrogées s'attendant à une économie plus forte au cours des 12 prochains mois tombant à 0 %, contre 78 % lors de l'enquête de février. Ce chiffre est inférieur à celui d'il y a un an, lorsque la deuxième économie mondiale était encore soumise à de strictes mesures de verrouillage anti-covida.