L'indicateur Bull & Bear de Bank of America passe à l'Achat

L'indicateur Bull & Bear de Bank of America a donné son premier signal d’achat depuis mars 2020. Il est tombé à 2 contre 2,3 auparavant. Depuis 2013, cet indicateur est passé à l’achat 8 fois et au cours des 12 semaines suivantes, les marchés actions mondiaux ont progressé de 8% en moyenne. Il a été déclenché à la suite d’une hausse du cash conservé par les investisseurs, qui ont a contrario sorti de l’argent des actions et des obligations.