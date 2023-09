La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a ordonné vendredi à Goldman Sachs, Bank of America et JPMorgan de payer un total de plus de 50 millions de dollars pour des manquements en matière de déclaration de swaps et d'autres violations, a indiqué l'agence dans un communiqué.

JPMorgan, Bank of America et Goldman Sachs paieront des pénalités civiles de 15 millions de dollars, 8 millions de dollars et 30 millions de dollars respectivement, a précisé la CFTC. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Sonali Paul)