Blue Ridge Bankshares est devenu le premier prêteur américain à quitter la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), soutenue par les Nations unies, en invoquant la nécessité de se concentrer sur sa santé financière après avoir été emporté par la crise des banques régionales américaines.

En décembre 2021, la banque de proximité de Virginie a rejoint la NZBA, une coalition mondiale de banques qui se sont engagées à réduire les émissions de carbone de leurs portefeuilles de prêts et d'investissements à zéro sur une base nette d'ici à 2050.

Depuis, les actions de Blue Ridge ont perdu 85 % de leur valeur à la suite d'un pic de prêts non productifs, d'un retraitement des rapports sur les bénéfices et d'un régulateur bancaire américain qui a mis un terme à ses partenariats avec des startups de technologie financière parce qu'il a estimé qu'elles étaient "en difficulté".

Un porte-parole de Blue Ridge a déclaré à Reuters que la banque avait décidé de ne pas renouveler son adhésion à la NZBA à la suite d'un examen stratégique visant à surmonter ses difficultés financières.

"Compte tenu de notre croissance et de la nécessité de nous concentrer sur les dépôts et les services bancaires de proximité, nous avons dû nous concentrer sur notre cœur de métier. Nous voulons être attentifs aux émissions de carbone, et nous avons estimé que nous n'avions pas les ressources humaines nécessaires pour les allouer à cette tâche", a déclaré le porte-parole.

La NZBA a annoncé le retrait de Blue Ridge le mois dernier, mais les raisons de ce retrait n'avaient pas été communiquées auparavant.

Les enquêtes menées par des politiciens républicains opposés à la limitation du financement des combustibles fossiles, dont le procureur général de Virginie Jason Miyares, sur l'adhésion des banques à la NZBA et à d'autres groupes de défense du climat n'ont pas été prises en compte dans la décision de Blue Ridge, a déclaré le porte-parole, ajoutant que Blue Ridge pourrait réintégrer la NBZA à l'avenir.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), l'organisation dont dépend la NZBA et qui est coprésidée par Mark Carney, un ancien banquier central, et Mike Bloomberg, le fondateur du fournisseur d'informations financières éponyme, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Sur les 142 membres de la NZBA, seuls neuf sont originaires des États-Unis, la grande majorité d'entre eux étant basés en Europe. Les huit autres membres américains sont Amalgamated Bank, Areti Bank, Bank of America, Citi, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Wells Fargo.

Les signataires de la NZBA acceptent de fixer des objectifs de réduction des émissions dans les 18 mois suivant leur adhésion et de publier leurs progrès.

Un rapport de la NZBA publié en décembre 2013 a montré que le nombre de ses membres avait triplé depuis son lancement en avril 2021 et que plus des deux tiers d'entre eux s'étaient fixé des objectifs compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5° Celsius d'ici le milieu du siècle.

L'année dernière, la banque allemande GLS a quitté NBZA parce que certains membres de la coalition continuaient à financer de nouveaux projets d'infrastructure liés aux combustibles fossiles en Afrique. Deux autres banques, Triodos (Pays-Bas) et Ecology Building Society (Grande-Bretagne), ont menacé de quitter NBZA l'année dernière en raison de ce qu'elles considéraient comme des objectifs laxistes en matière de réduction des émissions, mais n'ont pas donné suite.

D'autres coalitions relevant du GFANZ ont également connu des défections. C'est le cas notamment de la Net-Zero Insurance Alliance, dont plus de la moitié des membres ont démissionné l'année dernière, craignant d'être poursuivis en justice pour collusion. Cela a incité le groupe à assouplir ses règles d'adhésion.

Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire de fonds au monde, a quitté l'initiative Net Zero Asset Managers en décembre 2022, invoquant la nécessité de s'exprimer "en toute indépendance" sur les questions importantes pour ses investisseurs.

ORDRE DE CONSENTEMENT

De nombreuses banques régionales américaines sont sur les dents après que New York Community Bancorp a affiché une perte surprise la semaine dernière en raison de son exposition aux secteurs de l'immobilier de bureau et du logement multifamilial, ravivant les craintes des investisseurs quant à une répétition potentielle de la crise de l'année dernière qui a conduit à la disparition de prêteurs tels que Silicon Valley Bank et First Republic.

Le mois dernier, l'Office of the Comptroller of the Currency, un organisme américain de réglementation des banques, a émis un "consent order" demandant à Blue Ridge d'améliorer ses réserves de capital et de restreindre son partenariat avec des startups de technologie financière, en invoquant le laxisme de ses contrôles financiers.

Blue Ridge a déclaré qu'elle réduirait de 50 à un "nombre limité" le nombre de ses partenaires dans le domaine des technologies financières, auxquels elle fournit une infrastructure leur permettant d'offrir des services bancaires aux consommateurs. En décembre, elle a également levé 150 millions de dollars en vendant des actions dans le cadre d'un placement privé afin d'améliorer sa santé financière.

Blue Ridge est la septième banque de Virginie en termes de part de marché des dépôts et possède 27 agences bancaires. Sa filiale Monarch Mortgage possède 16 bureaux, du Maryland à la Caroline du Sud.

Blue Ridge a enregistré une perte nette de 51,8 millions de dollars en 2023, contre un bénéfice net de 17 millions de dollars en 2022.