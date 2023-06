Le PDG de BofA dit qu'il pourrait envisager une transaction pour une banque sous séquestre de la FDIC -CNBC

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré lundi qu'il envisagerait une transaction bancaire dans le cadre d'un processus impliquant la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui garantit les dépôts bancaires américains.

Dans une interview accordée à CNBC, M. Moynihan a déclaré que la banque constatait une stabilisation de l'utilisation du crédit et un ralentissement de l'économie. Il a toutefois ajouté que l'inflation était encore trop élevée par rapport à l'objectif de 2 % et qu'il ne pouvait pas dire que la Réserve fédérale en avait fini avec la hausse des taux d'intérêt.

JPMorgan Chase & Co a annoncé le mois dernier qu'elle avait acquis la First Republic Bank, qui avait été saisie par les autorités de régulation. Cette opération a permis à la plus grande banque américaine de devenir plus importante, ce qui était peu probable avant le début des turbulences bancaires en mars. (Reportage de Tatiana Bautzer à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)