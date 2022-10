Le PDG de Goldman estime qu'il y a une chance raisonnable de récession aux États-Unis en 2023

"Il y a une chance raisonnable de récession aux États-Unis, mais ce n'est pas certain", a déclaré Solomon mardi après que la société a publié ses résultats du troisième trimestre. "Je pourrais encore voir un scénario avec un atterrissage en douceur".

Les commentaires de Solomon font écho à ceux du PDG de JPMorgan & Co, Jamie Dimon, qui a exprimé sa prudence quant aux perspectives économiques. Leur homologue de Bank of America Corp, Brian Moynihan, s'est montré plus optimiste, soulignant la bonne santé financière des consommateurs et des entreprises.

M. Solomon a également parlé des défis auxquels sont confrontés les acheteurs de capital-investissement, affirmant que l'activité des transactions dans le secteur du rachat d'entreprises a ralenti.

"L'activité de capital-investissement est remise à zéro dans une période comme celle-ci, car les valeurs doivent baisser en raison de l'augmentation des coûts de financement", a-t-il déclaré. "Il y a donc eu moins d'activité de capital-investissement en ce moment".

Une chute brutale des grands rachats par le capital-investissement a contribué au ralentissement des transactions mondiales, l'activité du troisième trimestre ayant chuté de 54% à 716,62 milliards de dollars, contre 1,56 trillion de dollars à la même période l'année dernière, selon les données de Dealogic.