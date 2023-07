Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La semaine macroéconomique et boursière en Asie commence en fanfare lundi, avec une série d'indicateurs économiques de premier plan en provenance de Chine, dont le point culminant est la croissance du PIB au deuxième trimestre.

À quel point la deuxième économie mondiale a-t-elle été faible ces derniers temps, et cela suffira-t-il à atténuer l'optimisme croissant selon lequel l'économie américaine se dirige vers un "atterrissage en douceur" ?

Une série d'indicateurs économiques chinois pour le mois de juin - investissements, ventes au détail, production industrielle et chômage - seront publiés lundi, ainsi que le rapport sur le PIB du deuxième trimestre.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes suggère que la croissance s'est considérablement ralentie. Le consensus sur une expansion de 0,5 % au cours du premier trimestre est bien inférieur à la croissance de 2,2 % en glissement trimestriel enregistrée entre janvier et mars, qui correspondait au rebond initial après la levée des restrictions.

La croissance en glissement annuel devrait atteindre le chiffre plus impressionnant de 7,3 %, mais ce chiffre est gonflé par des effets de base dus au faible niveau de croissance enregistré au cours de la même période l'année dernière.

L'optimisme qui régnait au début de l'année s'est évaporé. L'activité s'est ralentie, l'économie glisse vers la déflation et les investisseurs ont boudé les actions, les obligations et la monnaie de la Chine. La semaine dernière, l'indice des surprises économiques de la Chine a atteint son niveau le plus bas depuis un an.

Plus tard dans la semaine, la banque centrale chinoise fixera ses taux de prêt à un an et à cinq ans. Une publication du PIB du deuxième trimestre inférieure au consensus lundi pourrait faire pencher les attentes vers un nouvel assouplissement.

Au-delà de la Chine, les données sur l'inflation du Japon et de la Nouvelle-Zélande, respectivement vendredi et mercredi, et les chiffres du chômage de l'Australie, jeudi, seront les points les plus importants du calendrier régional pour les investisseurs cette semaine.

Ces événements surviennent dans un contexte de regain d'optimisme sur les marchés locaux et mondiaux, en grande partie dû à la faiblesse surprenante des données sur l'inflation aux États-Unis. Le dollar et les rendements des obligations américaines ont chuté, les actions et l'appétit pour le risque ont décollé.

Selon les indices de conditions financières de Goldman Sachs, les conditions financières mondiales sont les plus souples depuis avril de l'année dernière, et les conditions financières des marchés émergents sont maintenant les plus souples depuis février de l'année dernière.

Il n'est donc pas étonnant que l'indice boursier mondial MSCI ait fait un bond de 3,4 % la semaine dernière, sa meilleure semaine depuis mars, et que l'indice MSCI Asie hors Japon ait progressé de 5,6 %, sa meilleure semaine depuis novembre, et qu'il montre enfin des signes de rattrapage après avoir été sous-performant toute l'année.

Les premiers stades de la saison des bénéfices du deuxième trimestre aux États-Unis ont également contribué à soutenir l'humeur positive. Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla et Netflix figurent parmi les grands noms qui présenteront leurs résultats cette semaine, dans le cadre d'un calendrier plus chargé.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB de la Chine (T2)

- Investissement, ventes au détail, production industrielle et chômage en Chine (juin)

- Commerce en Indonésie (juin)