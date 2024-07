Le bénéfice de Bank of America a chuté au deuxième trimestre en raison de la baisse des intérêts perçus sur les prêts et de l'augmentation des provisions pour couvrir les pertes de crédit potentielles.

Le deuxième prêteur américain a gagné 6,9 milliards de dollars, soit 83 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 7,4 milliards de dollars, soit 88 cents par action, un an plus tôt, a indiqué la banque dans un communiqué publié mardi. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York ; rédaction de Lananh Nguyen et Shinjini Ganguli)