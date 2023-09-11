* LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE RÉGIONALE DE BANK OF AMERICA, M. ATHANASIA, DÉCLARE QUE, SUR LE PLAN COMMERCIAL, NOUS AVONS AJOUTÉ PLUS DE 1 100 NOUVEAUX CLIENTS CETTE ANNÉE.
* LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE RÉGIONALE DE BANK OF AMERICA, M. ATHANASIA, DÉCLARE QUE NOS CLIENTS DÉTIENNENT EN MOYENNE 27 % DE LIQUIDITÉS EN PLUS SUR LEURS COMPTES PAR RAPPORT À LA PÉRIODE PRÉCÉDANT LA PANDÉMIE.
* LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE D'AMÉRIQUE, M. ATHANASIA, INDIQUE QUE LES DÉPENSES DE CONSOMMATION AUGMENTENT D'ENVIRON 5 %.
* LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE RÉGIONALE DE LA BANK OF AMERICA, M. ATHANASIA, AFFIRME QUE LA QUALITÉ DU CRÉDIT EST EN MOYENNE TRÈS BONNE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE LA BANQUE D'AMÉRIQUE AFFIRME QUE LA CROISSANCE DES PRÊTS EST NETTEMENT PLUS LENTE, EN PARTICULIER DANS LE SECTEUR COMMERCIAL.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE LA BANK OF AMERICA DÉCLARE QUE LES DEUX PRINCIPAUX MOTEURS DU TRIMESTRE SERONT LES MARCHÉS ET LE NÉGOCE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE LA BOFA INDIQUE QUE LE POOL DE COMMISSIONS DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT A PROBABLEMENT BAISSÉ DE 30 À 35 %, SOIT UNE BAISSE SIGNIFICATIVE D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE.
* Le directeur financier de la BOFA déclare que les activités sur les marchés mondiaux seront en hausse par rapport à l'année dernière, à un taux à un chiffre. Pour plus d'informations sur l'entreprise : (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)