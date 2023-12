600 Group PLC - fabricant et distributeur de machines-outils, de composants de précision et de systèmes laser industriels basé dans le West Yorkshire, en Angleterre - Lundi, 600 a noté que les discussions se poursuivent avec une société américaine de capital-investissement sur la vente éventuelle d'une participation majoritaire dans l'activité et les actifs des entreprises de laser industriel TYKMA Electrox et Control Micro Systems, détenues à 100 % par le groupe. Toutefois, elle a accepté de mettre fin, sans pénalité et avec effet immédiat, à la période d'exclusivité contraignante entre les deux parties.

Jeudi, l'entreprise américaine a reçu une mise en demeure de Bank of America pour défaut de paiement et demande de paiement intégral de la facilité de crédit de 5,5 millions USD de l'entreprise, désormais expirée et entièrement utilisée, avant le 15 décembre. Elle indique qu'elle est toujours en pourparlers avec le prêteur en vue d'une extension de la facilité, qu'elle n'est actuellement pas en mesure de rembourser. Elle ajoute qu'elle est également en pourparlers avec d'autres institutions financières concernant d'autres alternatives de financement potentielles.

