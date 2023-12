L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) du département du Trésor américain a effectué sa première évaluation des risques climatiques auprès de plus de deux douzaines de banques au cours des derniers mois, jetant ainsi les bases d'un examen plus approfondi de la prise en compte de ces menaces par Wall Street, ont déclaré des personnes au fait de la question.

Dénommé "examen de découverte", ce processus, qui n'avait pas été signalé auparavant, a consisté pour le régulateur à évaluer la manière dont les banques tiennent compte de l'impact du changement climatique sur leur portefeuille de prêts et leurs activités, ainsi qu'à étudier la manière dont elles gèrent le financement de l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, selon les sources.

Les examens ont mis en lumière la manière dont l'OCC prévoit de mettre en œuvre les orientations sur le risque climatique pour les banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs, qu'il a publiées en octobre avec la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corporation (société fédérale d'assurance des dépôts). Plus de 30 banques atteignent ce seuil, selon les dernières données de l'OCC disponibles sur son site web.

L'identification et la prise en compte de ce risque ont été l'une des principales priorités de l'administration du président américain Joe Biden.

Le régulateur a utilisé l'examen préalable pour établir une base de référence des pratiques des banques afin de disposer d'un critère pour évaluer leurs progrès dans la mise en œuvre des orientations, ont déclaré les sources. L'OCC pourrait prendre des mesures disciplinaires dès l'année prochaine à l'encontre des banques qui ne font pas de progrès, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de questions réglementaires confidentielles.

Un porte-parole de l'OCC a reconnu avoir procédé à l'examen préalable, mais a refusé d'en commenter les détails.

"L'accent mis par l'OCC sur les risques financiers liés au climat et la surveillance de ces risques sont fermement ancrés dans son mandat, qui est de veiller à ce que les banques nationales et les associations fédérales d'épargne opèrent de manière sûre et saine. L'approche de l'OCC est axée sur la gestion des risques des banques, et non sur la définition d'une politique industrielle", a déclaré le porte-parole.

Les visites de collecte d'informations, qui ont eu lieu principalement au cours du second semestre 2023, ont comporté de multiples réunions avec les banques sur plusieurs jours, ont déclaré trois des sources.

Des spécialistes de la gestion des risques, des opérations, du suivi et de l'audit ont été convoqués aux réunions, selon les sources. Les directeurs des risques ont assisté à certaines de ces réunions, ont indiqué deux des sources.

Les banquiers chargés des relations avec les clients, les responsables de la conformité et du risque et les auditeurs ont été interrogés sur le risque climatique pour voir s'ils réagissaient de manière cohérente, a ajouté l'une des sources.

Les fonctionnaires de l'OCC ont également envoyé de longues demandes d'informations sur des dizaines de points aux banques, allant de la manière dont elles se préparent à passer à une énergie à faible teneur en carbone à la manière dont elles utilisent les données et suivent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, ont indiqué les sources.

Les examinateurs ont également voulu savoir comment les commentaires publics des banques sur le climat s'alignent sur leurs plans d'investissement et leur appétit pour le risque, ont indiqué deux des sources.

Le personnel de l'OCC a parfois été rejoint par des fonctionnaires de la Réserve fédérale, a déclaré une source, et dans d'autres cas par des représentants de l'Autorité de régulation prudentielle (PRA) de la Banque d'Angleterre, a ajouté une autre des sources. Il n'est pas rare que l'OCC partage des informations avec la Banque d'Angleterre et d'autres régulateurs étrangers par le biais de protocoles d'accord afin de mieux superviser les banques mondiales.

Un porte-parole de la PRA s'est refusé à tout commentaire.

LA PRUDENCE L'EXIGE

Michael Hsu, qui est devenu contrôleur intérimaire de l'OCC en 2021, a été l'un des premiers régulateurs bancaires à demander au secteur d'évaluer et de gérer ses risques liés au changement climatique.

En octobre, M. Hsu a déclaré aux législateurs américains que l'OCC avait travaillé avec de grandes banques pour mieux comprendre les risques financiers liés au climat et les aider à les atténuer, et qu'il prévoyait de surveiller ces cadres à l'avenir.

"Elles ne doivent pas attendre qu'une catastrophe se produise pour agir. La prudence exige que les régulateurs et le secteur s'adaptent au fur et à mesure de l'émergence des risques", a-t-il déclaré.

L'OCC a nommé son tout premier responsable des risques climatiques en juillet 2021. L'ancienne banquière Nina Chen, qui a également travaillé pour l'organisation à but non lucratif The Nature Conservancy, occupe cette fonction depuis septembre 2022.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que son agence "n'est pas et ne sera pas un décideur en matière de politique climatique". La banque centrale américaine a pris la tête d'un exercice distinct, plus étroitement ciblé, qui a demandé aux six plus grandes banques américaines de dresser une carte des effets que les conditions météorologiques extrêmes et la transition vers des formes d'énergie plus propres auront sur leurs actifs et leurs investissements.

Cet examen concernait Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo. Ce processus est à présent terminé, et la Réserve fédérale devrait publier prochainement des conclusions agrégées, a indiqué une source au fait du dossier.

Les porte-parole de la Réserve fédérale et de toutes les banques se sont refusés à tout commentaire. (Reportage de Isla Binnie et Chris Prentice à New York, complété par Saeed Azhar à New York et Pete Schroeder à Washington, sous la direction de Greg Roumeliotis et Nick Zieminski)