Le plus haut responsable des retraites de la ville de New York a exhorté le conseil d'administration de Bank of America à récupérer les salaires des dirigeants après que la banque a accepté de payer 250 millions de dollars pour régler les accusations des autorités de régulation selon lesquelles elle aurait facturé deux fois les clients et pris d'autres mesures sans autorisation.

Depuis la crise financière de 2008, les dispositions relatives à la récupération des rémunérations ont été renforcées dans les grandes banques américaines afin de limiter la prise de risques. Bank of America n'a pas reconnu d'actes répréhensibles dans les accords qu'elle a conclus le 11 juillet avec le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) et l'Office of the Comptroller of the Currency.

Par l'intermédiaire d'un porte-parole, la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, et son conseil d'administration se sont refusés à tout commentaire.

Dans une lettre datée du 17 juillet et consultée par Reuters, le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, a demandé au président d'un comité du conseil d'administration de la banque de divulguer le montant des salaires récupérés auprès des employés de haut niveau et de niveau inférieur à la suite de ce qu'il a appelé la "conduite troublante" de la banque. Il a également demandé des rapports internes.

"En tenant pour financièrement responsables les cadres dirigeants de Bank of America pour les coûteuses défaillances de conformité, la commission des rémunérations et du capital humain peut faire un pas important vers le rétablissement d'attentes claires en matière de conduite éthique et de pratiques commerciales responsables", a écrit M. Lander.

M. Lander supervise les fonds de pension des employés du secteur public, qui détiennent des actions de Bank of America pour une valeur de 300 millions de dollars. Sous un prédécesseur, son bureau a réussi à faire pression sur Wells Fargo pour récupérer la rémunération de son PDG de l'époque en 2016.

Lundi, le contrôleur adjoint de la ville de New York, Michael Garland, a déclaré dans une interview que, bien qu'il n'y ait pas eu d'aveu d'actes répréhensibles chez Bank of America, l'amende importante montrait "qu'il y avait eu une conduite préjudiciable" qui pourrait justifier un recouvrement auprès des dirigeants individuels.

Le CFPB a lancé une campagne de répression contre une série de frais qu'il qualifie d'injustes, notamment pour les découverts et les fonds non suffisants. Elle a déclaré que Bank of America avait facturé de multiples frais aux clients qui n'avaient pas suffisamment de fonds sur leurs comptes entre février 2018 et février 2022.

La banque a déclaré qu'elle réduisait volontairement les frais de découvert et qu'elle éliminait tous les frais de fonds insuffisants en 2022.