Bank of America a rapporté 10,5 milliards de dollars de dépôts et d'investissements au cours des quatre dernières années après avoir conclu des accords avec des entreprises pour fournir des services financiers à leurs employés, a déclaré le prêteur jeudi.

Plus de 450 entreprises et clients commerciaux se sont inscrits au programme d'avantages sociaux et d'investissement de BofA depuis son lancement en 2020, et 50 autres entreprises devraient y adhérer d'ici le milieu de l'année, selon Aron Levine, président des services bancaires privilégiés de BofA.

Sur les 4 millions de travailleurs qui peuvent accéder aux comptes bancaires et aux programmes de récompenses de BofA par l'intermédiaire de leur employeur, 20 % ont utilisé les services jusqu'à présent, a déclaré la banque. Le programme a attiré 4 milliards de dollars de dépôts et 6,5 milliards de dollars de comptes d'investissement de clients.

"Les entreprises veulent prendre soin de leurs employés en leur offrant des avantages qui les fidélisent, a déclaré Wendy Stewart, présidente de la banque commerciale mondiale de BofA, lors d'une interview.

Bank of America est le deuxième prêteur américain. Bien qu'elle ait annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre le mois dernier, ses dirigeants se sont montrés optimistes quant aux perspectives économiques des États-Unis, en citant les finances des consommateurs.