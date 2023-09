Les prêteurs américains conservent d'importantes liquidités en guise d'assurance contre le ralentissement de l'économie, la poursuite des retraits de dépôts et l'imminence d'un durcissement des règles en matière de liquidités, qui pourrait avoir un impact particulier sur les banques de taille moyenne.

Cette accumulation est un autre exemple de l'aversion au risque d'un secteur qui tente encore de reprendre pied après une série de faillites bancaires au printemps et qui pourrait se traduire par une restriction des prêts.

"Il s'agit d'une réponse logique à un ralentissement de l'économie et en particulier à un scénario dans lequel vous constatez des sorties de dépôts et où vous devez conserver des liquidités", a déclaré David Fanger, vice-président principal de l'agence de notation Moody's.

"Ce qui s'est passé en mars a été un signal d'alarme important.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en mars a déclenché des retraits massifs de dépôts et a remis l'accent sur la santé financière des prêteurs. Plus récemment, le secteur a été touché par des révisions à la baisse des notations lorsque S&P a abaissé le mois dernier les notations de crédit et révisé les perspectives de plusieurs banques américaines, à la suite d'une décision similaire de Moody's.

Dans l'ensemble, les liquidités des banques américaines s'élevaient à 3,26 billions de dollars au 23 août, soit une hausse de 5,4 % par rapport à la fin de l'année 2022. Selon les données de la Réserve fédérale, ce chiffre est bien supérieur aux niveaux habituels d'avant la pandémie, bien qu'en baisse par rapport aux semaines qui ont immédiatement suivi les faillites bancaires de mars.

Les liquidités des petits et moyens prêteurs sont en hausse de 12 % par rapport au début de l'année ; dans les 25 premières banques du pays, les liquidités sont en hausse d'environ 2,9 %.

Les grandes banques, dont JPMorgan et Bank of America, se sont refusées à tout commentaire au-delà de ces informations, mais ont rappelé les commentaires de leurs dirigeants sur les raisons invoquées, telles que la réduction du bilan de la Fed, la baisse des dépôts et la hausse des taux d'intérêt à court terme.

La faillite de SVB a déclenché une soudaine ruée vers les liquidités dans les banques, qui, en l'espace de deux semaines, ont gonflé leurs liquidités pour atteindre 3,49 billions de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2022. Ce montant a diminué depuis, mais il est encore presque deux fois plus élevé qu'avant la pandémie.

Les banques ont besoin de liquidités plus importantes pour faire face à leurs engagements lorsque les clients retirent leurs dépôts, et pour compenser les risques tels que les pertes sur prêts, alors que la Réserve fédérale maintient les taux d'intérêt à un niveau élevé afin de ralentir la croissance économique et l'inflation.

"De nombreuses banques prennent des mesures pour réduire les risques et renforcer leurs bilans", a déclaré Brendan Browne, analyste principal des crédits pour les institutions financières chez S&P.

Les banques régionales transfèrent davantage d'"actifs productifs", tels que ceux provenant des activités de prêt, vers des liquidités ou des titres à court terme, a déclaré Manan Gosalia, analyste chez Morgan Stanley, qui couvre les banques régionales.

"Comme les banques subissent de nouvelles pressions sur les coûts des dépôts et qu'elles détiennent des niveaux plus élevés de liquidités, nous nous attendons à ce que la croissance des prêts continue à ralentir jusqu'à la fin de l'année", a-t-il déclaré.

S&P prévoit une croissance des prêts de 2 % cette année, après un gain de près de 9 % l'année dernière.

DES RÈGLES PLUS STRICTES

Les banques de taille moyenne s'inquiètent également des réglementations à venir, selon les analystes.

Les autorités de régulation américaines ont déclaré qu'elles imposeraient probablement des exigences plus strictes en matière de capital et de liquidités aux banques dont les actifs s'élèvent à 100 milliards de dollars ou plus.

Depuis le mois de mars, l'attention portée à la réglementation s'est accrue, incitant les banques à se concentrer sur les capacités clés en matière de gestion des liquidités et de l'actif et du passif, selon les banquiers et les analystes.

"Les régulateurs auront la main plus courte pour les banques qui présentent des lacunes dans la gestion de leurs liquidités et des prêts détenus dans leurs livres, a déclaré Peter Marshall, responsable du groupe de conseil sur les liquidités des services financiers d'EY.

Le resserrement agressif de la Fed depuis mars 2022 a mis sous l'eau un grand nombre de titres à long terme des banques, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs quant à la santé des bilans bancaires.

Depuis lors, les banques prennent des mesures pour accroître leurs liquidités en réduisant leurs investissements dans des titres ou en les vendant à perte.

S&P a estimé la valeur de ces titres pour les banques assurées par la FDIC à plus de 550 milliards de dollars de pertes non réalisées sur leurs titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à l'échéance au 30 juin.

Bank of America a déclaré dans une présentation en juillet qu'elle avait vendu 93 milliards de dollars de titres disponibles à la vente au cours des deux premiers trimestres et qu'elle avait ajouté le produit à ses liquidités, qui s'élevaient à 374 milliards de dollars à la fin du mois de juin, comme l'ont montré ses résultats du deuxième trimestre.

Elle a également montré que les liquidités déployées sur les marchés monétaires généraient de meilleurs rendements que si elles étaient conservées dans des titres à faible rendement.

Sa grande rivale, JPMorgan, vend des titres depuis un an. Elle dispose de 420 milliards de dollars de liquidités et de 990 milliards de dollars de ce qu'elle appelle des actifs de liquidité de haute qualité et d'autres titres non grevés.

"La bonne nouvelle pour certaines de ces banques qui réinvestissent leurs liquidités, c'est que les taux d'intérêt à court terme sont assez élevés", a déclaré Mac Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

"Il est tout à fait opportuniste et avantageux d'investir dans des titres à court terme.