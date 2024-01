Les bonus des banquiers d'affaires de Bank of America seront en baisse de 3 % en 2023, sous la pression d'un ralentissement des transactions, mais les plus performants recevront des primes plus élevées, selon une source familière avec le sujet.

Les traders de la société peuvent s'attendre à des primes stables ou légèrement plus élevées, à l'exception des meilleurs dans les domaines des prêts hypothécaires et du crédit, qui recevront des augmentations de pourcentage à un chiffre par rapport à 2022, a déclaré la source.

La banque a commencé à informer les banquiers d'investissement et les traders de leurs primes pour 2023 vendredi, a indiqué la source. Les rémunérations discrétionnaires dans les banques de Wall Street sont très variables.

Bank of America n'a pas souhaité faire de commentaires.

Les revenus de trading de la société ont augmenté de 1% à 3,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, grâce à une hausse de 12% des revenus provenant des actions, tandis que la reprise des transactions au quatrième trimestre a fait augmenter les commissions de la banque d'investissement de 7% à 1,1 milliard de dollars.

Les géants de Wall Street sont confrontés à un environnement difficile, marqué par la faiblesse des transactions, l'incertitude économique et les tensions géopolitiques. Si les grandes banques ont licencié des milliers d'employés, elles s'efforcent également de conserver les meilleurs talents afin de tirer parti d'une éventuelle reprise de l'activité économique.

Denis Coleman, directeur financier de Goldman Sachs, a déclaré lors d'une conférence le mois dernier que les dépenses de rémunération augmenteraient d'un pourcentage à un chiffre, faible ou moyen, cette année.

Les patrons de Goldman envisagent d'augmenter les primes pour retenir les traders et les négociateurs vedettes cette année, car la banque cherche à séduire ceux qui ont été déçus par des paiements plus modestes en 2022, a rapporté Reuters en novembre, citant cinq sources au fait de la situation. (Reportage de Saeed Azhar ; édition de Lananh Nguyen et Nick Zieminski)