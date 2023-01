Les consommateurs américains se portent bien et les salaires augmentent : PDG de BofA

"Les consommateurs dépensent, leurs salaires augmentent et franchement, il y a encore beaucoup de mesures de relance .... Les paiements de sécurité sociale augmentent à un rythme élevé", a déclaré Moynihan à Reuters.

"Des choses comme cela vont ajouter plus de carburant qu'ils peuvent utiliser pour dépenser", a-t-il ajouté.

L'économie américaine pourrait également entrer dans une légère récession plus tard cette année ou l'année prochaine, a-t-il dit, ajoutant que pour le reste du monde, la banque a prévu une croissance.

Les plus grandes banques de Wall street ont accumulé davantage de fonds pour les jours de pluie afin de se préparer à une éventuelle récession, tout en faisant preuve de prudence quant aux prévisions de croissance des revenus dans une économie incertaine et alors que les taux plus élevés augmentent la concurrence pour les dépôts.

M. Moynihan a déclaré que pour la première fois depuis longtemps, les dépôts avaient un peu baissé pour le secteur.