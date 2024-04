Les flux vers les valeurs technologiques au premier trimestre sont les troisièmes plus importants jamais enregistrés - BofA

Les actions technologiques ont enregistré des entrées de 18,6 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l'année, soit le troisième plus grand flux trimestriel jamais enregistré, et ont également attiré des fonds au cours de la semaine dernière, ainsi que d'importants flux vers les liquidités et les obligations, a déclaré vendredi Bank of America Global Research.

Les fonds monétaires équivalents à des liquidités ont enregistré un afflux de 81,8 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, le plus important depuis 13 semaines, a indiqué BofA dans son récapitulatif hebdomadaire des flux entrants et sortants des marchés mondiaux, qui cite les données de l'EPFR. La banque a attribué cet afflux aux effets de fin de trimestre. Il y a eu 14,2 milliards de dollars de flux entrants vers les actions en général, dont 1,1 milliard vers la technologie en particulier, et 13,4 milliards vers les obligations au cours de la semaine, a indiqué BofA.