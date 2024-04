Les grandes capitalisations américaines subissent leur plus forte décollecte hebdomadaire depuis 16 mois, selon un rapport de BofA

Les grandes capitalisations américaines ont subi leur plus forte décollecte hebdomadaire depuis décembre 2022 au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, a déclaré Bank of America, les traders craignant que la faiblesse de l'inflation n'éloigne les réductions de taux et les tensions géopolitiques ajoutant à la prudence.

Les grandes capitalisations américaines ont enregistré des sorties de capitaux de 15,8 milliards de dollars au cours de la semaine, tandis que les actions en général ont enregistré des sorties de capitaux de 19,6 milliards de dollars, a indiqué Bank of America dans son bilan hebdomadaire des flux entrants et sortants des marchés mondiaux en utilisant les données de l'EPFR. La semaine écoulée jusqu'à mercredi a été marquée par la nervosité de Wall Street, jeudi dernier, à la suite des remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale et de la hausse du prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril, et par la chute des marchés boursiers, ce mercredi, à la suite de données plus élevées que prévu sur l'inflation aux États-Unis.