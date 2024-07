(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Le débat sur la baisse des taux d'intérêt de la Fed est en vue alors que le marché de l'emploi américain se refroidit.

* Le secteur technologique du S&P 500 atteint un niveau record

* Les trois principaux indices sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires

* Macy's en hausse après la publication d'une offre de rachat de la part d'Arkhouse et de Brigade Capital

* Les indices : Dow inchangé, S&P en hausse de 0,34%, Nasdaq en hausse de 0,79%.

5 juillet (Reuters) - Le Nasdaq, à forte composante technologique, et le S&P 500, l'indice de référence, ont atteint des records vendredi, la plupart des grandes capitalisations boursières ayant atteint des sommets historiques à la suite des dernières données signalant une faiblesse du marché du travail américain et tirant les rendements du Trésor vers le bas.

Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Apple ont progressé de 1 % à 4 % pour atteindre des niveaux record.

Les technologies de l'information ont ainsi atteint leur plus haut niveau historique, ce qui a incité l'indice S&P 500 des services de communication à s'imposer comme le secteur le plus performant, progressant de 2,1 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2000.

Les données du département du travail ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est légèrement ralentie en juin et que le taux de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans et demi, tandis que les gains salariaux ont diminué.

Ces données confirment la tendance à l'assouplissement du marché du travail, après le rapport ADP sur l'emploi et les demandes d'indemnisation du chômage en début de semaine, ce qui a relancé les paris sur une baisse des taux d'intérêt en septembre.

Les investisseurs s'attendent à ce que ces données ouvrent la voie à un débat plus actif sur les réductions de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale à la fin du mois.

Les probabilités que la banque centrale américaine procède à sa première baisse de taux en septembre ont grimpé à 79 %, contre 66 % avant les données, selon l'outil FedWatch du CME.

"Les données sur l'emploi n'indiquent pas une récession imminente mais soutiennent l'idée d'un atterrissage en douceur. La forte baisse de l'emploi temporaire peut aider à prévoir la faiblesse future du marché du travail cet été", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

"Cela renforce clairement le niveau de confiance de la Fed, qui estime que les taux directeurs sont trop restrictifs et qu'elle doit les réduire."

D'autres données publiées en début de semaine indiquaient également que l'économie américaine s'essoufflait, ce qui a incité les acteurs du marché à parier davantage sur de multiples baisses de taux cette année.

Cela a permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre des records de clôture lors des échanges de mercredi, alors que les volumes d'échanges sont restés faibles tout au long de la semaine en raison du jour férié de la fête de l'Indépendance américaine jeudi.

À 12:14 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 5,31 points, ou 0,01%, à 39 302,69, le S&P 500 était en hausse de 18,75 points, ou 0,34%, à 5 555,77, et le Nasdaq Composite était en hausse de 143,53 points, ou 0,79%, à 18 331,83.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires. À l'approche des résultats du deuxième trimestre, il reste à voir si la reprise de Wall Street s'étendra au-delà des grandes capitalisations boursières et si les bénéfices de ces sociétés pourront continuer à soutenir des valorisations élevées.

Les grandes banques telles que Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan & Chase ont chuté de 1 à 2 %, entraînant une baisse de 1,6 % de l'indice S&P 500 des banques.

Vendredi, Macy's a bondi de 9,4 % après la publication d'un rapport selon lequel Arkhouse Management et Brigade Capital ont relevé leur offre d'achat de la chaîne de grands magasins pour un montant d'environ 6,9 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE et de 1,30 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et huit nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux records et 129 nouveaux records à la baisse. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty, Shounak Dasgupta et Shinjini Ganguli)