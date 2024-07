Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi, le Nasdaq, à forte composante technologique, et le S&P 500, l'indice de référence, atteignant des niveaux record, alors que les grandes capitalisations boursières se sont redressées à la suite des données signalant la faiblesse du marché du travail américain et ont tiré les rendements du Trésor vers le bas.

Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Apple ont progressé, propulsant le secteur des technologies de l'information à un niveau record.

Le secteur des services de communication du S&P 500 a été le plus performant, atteignant son plus haut niveau depuis 2000.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 29,67 points, soit 0,54 %, pour terminer à 5 566,69 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 163,04 points, soit 0,90 %, pour atteindre 18 351,34 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 64,78 points, soit 0,16 %, pour atteindre 39 372,78 points.

Les données du département du travail ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est légèrement ralentie en juin et que le taux de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans et demi, tandis que les gains salariaux ont ralenti.

Les investisseurs s'attendent à ce que ces données suscitent un débat plus actif sur les réductions de taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale à la fin du mois. Les probabilités d'un assouplissement de la banque centrale américaine en septembre ont grimpé à 79 %, contre 66 % avant les données, selon l'outil FedWatch du CME.

"Les données sur l'emploi n'indiquent pas une récession imminente mais soutiennent l'idée d'un atterrissage en douceur", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global. "Cela renforce clairement le niveau de confiance de la Fed, qui estime que les taux directeurs sont trop restrictifs et qu'elle doit les réduire.

Les données publiées en début de semaine indiquent également que l'économie américaine est en perte de vitesse, ce qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre des records de clôture au cours de la session de mercredi, qui a été écourtée en raison des fêtes de fin d'année.

"Nous nous trouvons dans un environnement proche de la stagflation : la croissance ralentit et l'inflation reste au même niveau pour le moment", a déclaré Alex McGrath, directeur des investissements chez NorthEnd Private Wealth.

Selon lui, l'environnement n'est pas idéal pour les petites capitalisations, qui sont sensibles aux taux d'intérêt, mais les sociétés à forte capitalisation dégagent des bénéfices importants qui maintiennent le marché à un niveau élevé.

L'indice Russell 2000 Small Cap est en baisse pour la semaine.

Les grandes banques ont baissé avant la publication des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre, qui débutera vendredi prochain.

Des taux d'intérêt plus élevés et un environnement économique incertain assombrissent les résultats des banques américaines.

Bank of America, Wells Fargo et JPMorgan & Chase ont chuté, entraînant l'indice S&P 500 des banques à la baisse.

Vendredi, Macy's a bondi après qu'un rapport ait indiqué qu'Arkhouse Management et Brigade Capital avaient relevé leur offre d'achat de la chaîne de grands magasins pour un montant d'environ 6,9 milliards de dollars.