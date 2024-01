Les investisseurs démarrent l'année 2024 avec un afflux record de 123 milliards de dollars de liquidités -BofA

Les investisseurs ont investi 123,1 milliards de dollars en liquidités au cours des sept jours précédant mercredi, marquant le plus grand afflux de ce type depuis mars 2023 et un record pour la première semaine d'une année, a déclaré Bank of America dans un rapport publié vendredi.

Ce changement, qui, selon BofA, est typique de la première semaine de l'année, fait suite à l'afflux annuel record de 1,3 billion de dollars vers les liquidités en 2023, alors que les investisseurs ayant une aversion pour le risque se sont tournés vers des actifs sûrs et que les taux d'intérêt plus élevés ont réduit la demande des investisseurs pour les actions. Citant les données du fournisseur de données sur les flux de fonds et l'allocation d'actifs EPFR, BofA a déclaré que les investisseurs ont acheté 10,6 milliards de dollars d'obligations et 7,6 milliards de dollars d'actions, mais qu'ils ont abandonné 0,8 milliard de dollars d'or. Il s'agit de la deuxième semaine consécutive d'afflux vers les actions, et huit des dix dernières semaines ont été marquées par des afflux, pour un total de 82 milliards de dollars, a ajouté BofA. Les actions mondiales devraient mettre fin à une série de neuf semaines de gains, les paris sur des réductions agressives des taux d'intérêt des banques centrales ayant été annulés. L'indice de référence S&P 500 est en hausse d'environ 14 % depuis la fin du mois d'octobre, mais il a reculé de 1,1 % mercredi et jeudi, les investisseurs étant de plus en plus nerveux face aux attentes de réductions quasi imminentes des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. "La Fed et les rendements dictent le crédit et les actions", a déclaré BofA. Les actions du secteur de l'énergie ont connu leur septième semaine consécutive de sorties de capitaux, et la plus importante depuis juillet 2023 de 1,0 milliard de dollars. Les actions américaines à petite capitalisation ont enregistré un afflux hebdomadaire de 2,3 milliards de dollars, leur cinquième afflux hebdomadaire consécutif. L'indicateur bull & bear de BofA, qui mesure le sentiment du marché, est passé de 5,0 à 5,3, soit le niveau le plus élevé depuis novembre 2021, tout en restant à un signal neutre, BofA citant la largeur des actions, les techniques de crédit et les fortes entrées de fonds à haut rendement.