Les investisseurs optimistes continuent d'acheter des actions - BofA

Les investisseurs ont continué à acheter des fonds d'actions et d'obligations au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, a déclaré la recherche mondiale de Bank of America dans un rapport publié vendredi, citant les données de l'EPFR, après les décisions politiques de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne de la semaine précédente.

Les fonds d'actions ont enregistré des entrées de 4,8 milliards de dollars, selon BofA, tandis que les entrées dans les fonds technologiques se sont accélérées, avec près de 6 milliards de dollars d'entrées au cours des quatre dernières semaines. Les fonds financiers ont enregistré une sortie de fonds de 1,8 milliard de dollars, la plus importante depuis 12 semaines. BofA a indiqué que les fonds obligataires ont enregistré des entrées de 7,2 milliards de dollars, tandis que les sorties de TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) ont repris après avoir reçu leur première entrée depuis août 2022 la semaine précédente. Les investisseurs ont également été heureux de placer de l'argent en espèces, les entrées s'étant accélérées en juillet pour atteindre une moyenne de 26 milliards de dollars par semaine, contre une moyenne d'environ 4 milliards de dollars par semaine en juin, a souligné BofA. Les sorties de fonds sur l'or ont totalisé 1,2 milliard de dollars, a indiqué BofA, ce qui représente la dixième semaine consécutive de sorties de fonds et la plus longue série depuis novembre de l'année dernière. Parallèlement, l'indicateur "bull & bear" de BofA, qui mesure le sentiment du marché, est passé de 4,0 à 4,1, son niveau le plus élevé depuis les turbulences bancaires de mars, sous l'effet d'un afflux plus important vers les actions des marchés émergents, de l'amélioration des techniques de crédit et du positionnement haussier des fonds spéculatifs. Les flux entrants dans les fonds d'actions des marchés émergents "s'accélèrent", a déclaré BofA, la moyenne mobile des flux entrants sur quatre semaines étant la plus élevée depuis neuf semaines.