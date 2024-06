L'activité mondiale de fusions et acquisitions (M&A) a progressé à un rythme lent au deuxième trimestre, mais de nombreux négociateurs sont optimistes et prévoient une reprise des transactions au cours du second semestre 2024.

Des taux d'intérêt obstinément élevés, un environnement réglementaire hostile et un marché boursier en pleine effervescence qui a rendu les valorisations coûteuses ont pesé sur les transactions au cours des trois derniers mois.

Le nombre de transactions signées au niveau mondial au deuxième trimestre a chuté de 21 % pour atteindre 7 949, selon les données de Dealogic. Le volume des transactions a augmenté de 3,7 % pour atteindre 769,1 milliards de dollars. Le nombre d'opérations d'une valeur égale ou supérieure à 10 milliards de dollars est tombé à six au cours du trimestre, contre huit au cours de la même période de l'année précédente.

Les principaux banquiers d'affaires et avocats spécialisés dans les transactions ont balayé les inquiétudes concernant la santé du marché des fusions et acquisitions, affirmant que leur pipeline était en bonne santé à l'approche du second semestre de l'année.

"Il s'agit d'une année normale pour les fusions et acquisitions, et je pense que nous allons continuer sur notre lancée", a déclaré Damien Zoubek, co-responsable des fusions et acquisitions aux États-Unis chez Freshfields Bruckhaus Deringer. "La confiance des chefs d'entreprise est très élevée et, bien qu'il y ait beaucoup de risques géopolitiques, les gens se sentent plutôt bien dans les perspectives économiques.

Certains conseillers ont noté que le rythme des transactions est revenu aux niveaux observés dans les années prépandémiques de 2018 et 2019, lorsque les volumes de transactions atteignaient en moyenne 4 000 milliards de dollars par an.

Le rythme de l'activité de rachat menée par les sociétés de capital-investissement a bondi de 41 % pour atteindre 286 milliards de dollars au cours du premier semestre, aidé principalement par un nombre plus élevé d'opérations de prise de contrôle, ce qui donne aux négociateurs l'espoir d'un retour des grands rachats par effet de levier à court terme.

"Le moteur de la seconde moitié de l'année pourrait être une véritable revitalisation de l'activité de capital-investissement", a déclaré Jay Hofmann, co-responsable des fusions et acquisitions pour l'Amérique du Nord chez JPMorgan. "Nous avons assisté à une sorte de bras de fer entre les valorisations, d'une part, et le désir d'obtenir les rendements globaux que le capital-investissement a obtenus au cours des 10 à 12 dernières années. D'autre part, il y a la demande de DPI (distributed to paid-in capital) de la part des commanditaires, et il semble assez clair que le DPI va l'emporter."

Le volume des fusions et acquisitions aux États-Unis a baissé de 3 % au cours du trimestre, pour atteindre 324,4 milliards de dollars. Toutefois, l'activité en Europe a rebondi et a fait un bond de 27 %, en grande partie grâce à la valeur de certaines transactions importantes. Les volumes de transactions en Asie-Pacifique ont chuté de 18 %.

"L'Europe a rebondi ce trimestre parce qu'elle continue d'offrir des valorisations attrayantes, que l'environnement des taux se modère et que la toile de fond macroéconomique s'améliore, même si l'augmentation récente de l'incertitude politique doit être gérée", a déclaré Cathal Deasy, co-responsable mondial de la banque d'investissement chez Barclays.

La reprise des opérations de capital-investissement a été stimulée par la disponibilité accrue des capitaux grâce à l'essor du crédit privé, qui grignote de plus en plus de parts de marché aux prêts bancaires traditionnels.

"Les fonds de crédit privés vont continuer à jouer un rôle important et probablement croissant sur les marchés financiers, mais les banques continueront également à jouer un rôle", a déclaré Dan Mendelow, co-responsable de la banque d'investissement américaine chez Evercore. "Les banques ont commencé à s'associer à des fonds de crédit privés ou à lever leurs propres fonds afin de disposer de la même capacité de produit.

Le rachat de Marathon Oil par ConocoPhillips pour 22,5 milliards de dollars, le rachat d'Endeavor Group Holdings par Silver Lake pour 13 milliards de dollars et l'acquisition de Shockwave Medical par Johnson & Johnson pour 13 milliards de dollars sont les opérations les plus importantes du trimestre.

"Les taux de croissance aux États-Unis restent plus attrayants que dans la plupart des autres pays occidentaux, et les marchés financiers américains sont plus profonds que partout ailleurs. Par conséquent, si vous êtes une entreprise américaine, la barre pour investir en dehors des États-Unis est devenue plus haute", a déclaré Jim Langston, associé en fusions et acquisitions chez Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Si l'activité des grandes transactions est restée saine, les banquiers ont souligné que le nombre de ce que l'on appelle les "megadeals", c'est-à-dire les transactions d'une valeur supérieure à 25 milliards de dollars, a ralenti par rapport aux cycles de fusions et d'acquisitions précédents, en raison d'une surveillance antitrust accrue.

L'ÉCART SE RESSERRE

Les principaux faiseurs de pluie en matière de fusions et acquisitions ont déclaré qu'ils commençaient à voir les premiers signes d'un rétrécissement de l'écart entre les attentes des acheteurs et des vendeurs en matière d'évaluation.

"Nous nous rapprochons d'un marché des fusions et acquisitions plus normalisé, car il est plus facile de s'entendre sur le prix dans un environnement où l'on s'attend à une baisse des taux d'intérêt, à des perspectives économiques solides et à une faible volatilité", a déclaré Eamon Brabazon, coresponsable des fusions et acquisitions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Bank of America.

Les plus grandes entreprises du monde, armées de bilans importants, poursuivent leur quête de cibles de taille, selon les conseillers en transactions, ajoutant que les élections à venir aux États-Unis et dans d'autres parties du monde n'ont pas eu d'impact sur les discussions entre acheteurs et vendeurs jusqu'à présent.

En Europe, l'échec de l'offre de 49 milliards de dollars du mineur BHP pour Anglo American a été le signe d'une résurgence de la dynamique d'acquisition.

"Les gens sont plus à l'aise avec la situation actuelle du monde", a déclaré Andre Kelleners, responsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez Goldman Sachs. "Il y a un énorme mouvement vers les actifs à risque sur les marchés, mais vous pouvez également sentir que la psychologie des entreprises est de considérer le monde comme plus résilient, plus prévisible, moins volatil, moins incertain qu'il y a 12 ou 18 mois.

Alors que les niveaux d'activité globaux ont été léthargiques au cours du trimestre, les opérations dites de clarté d'entreprise - ou les opérations de fusion et d'acquisition structurées qui comprennent des scissions et des découpages - se sont avérées être un point positif pour les négociateurs.

"Nous avons vu un nombre croissant d'entreprises qui envisagent et poursuivent des transactions de type carve-out pour une scission ou une vente - il y a beaucoup d'intérêt à séparer les activités non essentielles ou à faible croissance", a déclaré Allison Schneirov, un responsable mondial de la pratique des transactions de Skadden. "De cette manière, les entreprises peuvent conserver une certaine flexibilité au cours du processus de transaction et prendre en considération les offres de tiers.