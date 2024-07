L'entreprise de services financiers Bank of America a nommé Kevin Brunner, un vétéran de la banque, au poste de responsable de la banque d'investissement dans le domaine des technologies, des médias et des télécommunications, selon un mémo consulté par Reuters et confirmé par un porte-parole de l'entreprise.

Brunner, qui remplace Sam Powers, a rejoint Bank of America en 1999 et occupait dernièrement le poste de co-responsable des fusions et acquisitions au niveau mondial aux côtés d'Ivan Farman, qui conservera cette fonction.

Powers rejoindra Advance, la société mère de Conde Nast, qui possède et investit dans un large éventail d'entreprises dans les secteurs des TMT et de l'éducation.

Bank of America, le deuxième prêteur américain, a connu un rebond de ses activités de banque d'investissement, ce qui lui a permis d'afficher un bénéfice supérieur aux prévisions lors de l'annonce récente de ses résultats pour le deuxième trimestre. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York ; rédaction de Krishna Chandra Eluri)