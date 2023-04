Opale Capital recrute un Directeur Commercial

Opale Capital a annoncé l’arrivée d’Edouard Leurent au poste de Directeur Commercial. La plateforme d’investissement dans le non coté 100% digitale destinée aux conseillers financiers souhaite accélérer son développement commercial en France. A ce poste, il sera directement rattaché à Paul Moreno Blosseville, Président d’Opale Capital.



Edouard Leurent, 34 ans, a commencé sa carrière chez Bank of America Merrill Lynch en 2012. Entre 2015 et 2023, il a évolué jusqu'au rôle de Partner au sein de cabinet de conseil en stratégie Nova Consulting. Au fil de sa carrière, il a développé une forte expertise sur les sujets de private equity et sur les stratégies de croissance (interne et externe) pour des organisations de grandes tailles au sein de différents pays et secteurs. Son rôle de Partner chez Nova Consulting l'a aussi conduit à prendre des postes de direction par interim pour des PME et des Family Offices.