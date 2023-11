Peter Orszag, le nouveau directeur général de Lazard, a déclaré que l'escalade des tensions géopolitiques en Chine, en Ukraine et au Moyen-Orient était devenue une priorité pour les clients.

"C'est assez simple - vous ne pouvez pas prendre une décision commerciale importante aujourd'hui sans une perspective géopolitique", a déclaré Orszag lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT à New York.

"Il n'existe pas de décision commerciale isolée aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous contenter de regarder une feuille de calcul Excel et de dire oui ou non, vous devez avoir le contexte", a déclaré M. Orszag, qui a pris la tête de la banque d'investissement indépendante le mois dernier.

Lazard dispose d'une unité de conseil géopolitique qui analyse les événements mondiaux et leur impact potentiel sur les activités des clients. Par exemple, les investisseurs en Chine qui doivent tenir compte des risques croissants dans ce pays, a déclaré le PDG.

"Si vous investissiez aujourd'hui en tant qu'entreprise dans des activités chinoises élargies, vous devez vous préparer à ce que ces activités soient réduites à néant du jour au lendemain", a-t-il déclaré.

M. Orszag s'est fixé l'objectif ambitieux de doubler les recettes de la banque d'investissement d'ici à 2030. Il a également procédé à une série de changements dans le personnel de cette institution vieille de 175 ans.

Mais le nouveau PDG est arrivé en pleine période de vaches maigres à Wall Street. Certaines banques d'investissement ont licencié des milliers d'employés et réduit d'autres coûts après plusieurs trimestres de léthargie.

Le bénéfice de Lazard a chuté au troisième trimestre et n'a pas été à la hauteur des estimations des analystes. Toutefois, M. Orszag a déclaré que le marché des fusions et acquisitions était en train de toucher le fond et de laisser place à des discussions plus constructives avec les clients au sujet d'opérations potentielles.

"Il existe encore de nombreux catalyseurs d'activité dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie. En outre, les entreprises sont davantage disposées à conclure des accords à mesure que l'environnement des taux d'intérêt se stabilise et que les sociétés s'attaquent aux autorités antitrust.

D'autres dirigeants de Wall Street sont également plus optimistes quant à une reprise potentielle des transactions l'année prochaine. Mais ils ont également évoqué les risques qui pèsent sur les perspectives, notamment les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient qui ont alimenté l'incertitude et pesé sur le sentiment.

Mercredi, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré lors de la conférence qu'il s'attendait à un atterrissage en douceur qui permettrait à l'économie américaine d'éviter une récession.

À la suite de la crise bancaire régionale de mars, "ce qui doit clairement se produire, c'est un certain degré de consolidation", a déclaré M. Orszag, qui a été directeur du bureau de la gestion et du budget au sein de l'administration Obama. Mais les régulateurs antitrust pourraient continuer à bloquer les transactions en dehors des crises, a-t-il ajouté.

"Nous ne sommes pas complètement sortis d'affaire", a-t-il déclaré, citant l'exposition des banques régionales à la hausse des taux d'intérêt, à l'immobilier commercial et à l'augmentation des impayés des consommateurs.

Pour suivre la retransmission en direct de la scène mondiale, rendez-vous sur la page d'information de Reuters NEXT : https://www.reuters.com/world/reuters-next/