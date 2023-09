Les sociétés allemandes Schott Pharma et Renk prévoient des introductions en bourse en septembre, l'environnement pour les cotations devenant à nouveau plus favorable, a rapporté Boersen-Zeitung, citant des sources financières.

Le fabricant allemand de récipients pour médicaments Schott Pharma, une division du groupe verrier Schott basé à Mayence, devrait publier son intention d'introduction en bourse (ITF) le 5 ou le 6 septembre, selon le journal.

Des sources avaient déclaré à Reuters en juin que le groupe envisageait la fin de l'été pour une éventuelle introduction en bourse, qui est préparée par Deutsche Bank, BNP Paribas et Bank of America et pourrait atteindre une valorisation de plus de 4 milliards d'euros (4,31 milliards de dollars).

"Une introduction en bourse est une option très intéressante pour nous. Toutefois, nous ne souhaitons pas en dire plus pour le moment", a déclaré Schott dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

En attendant, l'ITF de Renk, qui fabrique des boîtes de vitesses pour chars d'assaut, pourrait être publié dans la semaine du 15 septembre, selon Boersen-Zeitung. La société, qui appartient au groupe de capital-investissement Triton, pourrait être évaluée à environ 2,5 milliards d'euros dans le cadre d'une cotation en bourse, selon des sources antérieures.

Renk n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

Le marché allemand des introductions en bourse a été discret jusqu'à présent en 2023. Parmi les exceptions notables, citons la société Thyssenkrupp Nucera , l'une des plus grandes cotations européennes de l'année, qui est entrée en bourse en juillet.

(1 $ = 0,9282 euro) (Reportage de Christoph Steitz, Rédaction de Louise Heavens)