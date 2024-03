Une proposition des régulateurs mondiaux visant à modifier la manière dont les plus grandes banques communiquent leurs indicateurs de risque clés à la fin de l'année pourrait porter un coup à leurs activités de financement à court terme aux États-Unis, dernière salve dans une bataille sur des règles plus strictes en matière de capital.

Les plus grandes banques mondiales sont tenues de détenir plus de capital que les autres, une surcharge étant calculée chaque année à partir du 31 décembre sur la base d'une série de mesures du risque. Pour tenter de réduire l'impact sur les fonds propres, qui pèse sur la rentabilité, certaines banques ajustent leurs activités en fin d'année afin de réduire ces chiffres, une tactique appelée "window dressing".

JPMorgan Chase et Bank of America, par exemple, ont déclaré des mesures de risque plus faibles à la fin de l'année dernière qu'au début de l'année 2023, évitant ainsi ce qui aurait été une surcharge supplémentaire de plus de 8 milliards de dollars chacune, selon les calculs de Reuters sur les scores des mesures de risque.

La semaine dernière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, un organisme de surveillance mondial, a mis fin à la poudre aux yeux. Il a proposé que les banques utilisent la moyenne des valeurs de l'année de référence pour la plupart de ces mesures de risque, plutôt que les instantanés de fin d'année. En faisant cette proposition, le comité a rejoint la Réserve fédérale américaine, qui a proposé une mesure similaire il y a quelques mois.

Si le window dressing est un phénomène bien connu, les mécanismes de cette pratique sont complexes et de multiples facteurs influencent les décisions des banques. Un examen plus approfondi de la manière dont JPMorgan et Bank of America ont abaissé l'une des mesures de risque permet de mieux comprendre certains des facteurs en jeu et l'impact potentiel de la modification proposée.

Dans cet exemple, la mesure est affectée en partie par l'activité des banques sur le marché des accords de mise en pension, ou repo, dans lequel les investisseurs empruntent à court terme contre des bons du Trésor et d'autres garanties.

Des entretiens avec des sources bancaires et un examen des informations communiquées par les banques montrent que l'établissement d'une moyenne journalière empêcherait les plus grandes banques de gagner de l'argent sur le marché américain des pensions, tout en augmentant les coûts pour les participants tels que les fonds spéculatifs étrangers.

Cela pourrait avoir un impact sur les marchés du Trésor, où le manque de teneurs de marché en période de stress a été un problème, et rendre plus coûteuse l'émission de dette par le gouvernement, a déclaré l'une des sources bancaires.

Toutefois, ces conversations montrent que la proposition présente également des avantages plus larges. Toute évolution vers des données qui reflètent mieux l'activité tout au long de l'année renforcerait la stabilité financière mondiale en donnant aux régulateurs une image plus précise du profil de risque des banques. Cela permettrait également d'atténuer le fonctionnement des opérations de pension, dont les taux ont tendance à augmenter en fin d'année en raison de l'effet de vitrine.

La modification du mode de calcul de la surcharge en capital fait partie d'une série de mesures réglementaires prises ces derniers mois pour renforcer les règles en matière de capital et améliorer la résilience des marchés. Certaines propositions ont suscité de vives réactions de la part du secteur, ce qui a conduit la Fed à les repenser. La proposition du comité de Bâle est en cours de consultation.

Il reste à voir si les changements seront adoptés tels qu'ils ont été proposés, les banques plaidant pour des mesures qui s'appuient sur des chiffres de fin de mois ou de fin de trimestre plutôt que sur des moyennes journalières. JPMorgan, par exemple, a soutenu le passage à un "calcul de moyenne sur une base conceptuelle", mais a déclaré que le calcul de moyenne journalière n'était pas nécessaire.

Les banques ont également soulevé des questions plus générales sur la façon dont la surcharge est mesurée, notamment en affirmant qu'elle ne tient pas compte de la croissance économique, ce qui gonfle les exigences de fonds propres sans changement de leur profil de risque.

Se défendant d'insinuer que les banques tentent de manipuler les chiffres, l'une des sources bancaires a déclaré que de nombreuses variables échappent à leur contrôle. Une hausse du cours des actions, par exemple, augmente l'une des mesures du risque. La baisse des chiffres au 31 décembre reflète également le ralentissement de l'activité en fin d'année, lorsque les gens partent en vacances, a déclaré la source.

DE GRANDES SURPRISES

Les régulateurs ont créé le score GSIB, une référence aux banques d'importance systémique mondiale, après la crise financière de 2008 afin d'éviter que la faillite d'une grande banque n'entraîne des problèmes plus vastes. Le score d'une banque détermine le montant de capital supplémentaire - appelé "surcharge GSIB" - qu'elle doit détenir pour absorber les pertes. La surcharge augmente de 0,5 % chaque fois que le score franchit un seuil.

Alors que la surcharge GSIB est calculée sur la base du score du 31 décembre, les banques américaines communiquent les chiffres du risque chaque trimestre. Reuters a calculé les scores GSIB des huit banques américaines appartenant à cette catégorie pour chaque trimestre de 2023.

Les calculs montrent qu'au cours des deuxième et troisième trimestres, le score de JPMorgan aurait placé sa surcharge à 5 %, mais qu'elle a suffisamment réduit son score avant le 31 décembre pour atteindre le niveau le plus bas, à savoir 4,5 %. Bank of America a franchi la barre des 3,5 % au troisième trimestre, mais a abaissé son score pour terminer l'année confortablement à 3 %.

Une surcharge de 0,5 % équivaut à plus de 8 milliards de dollars pour chacun des deux plus grands prêteurs américains.

L'année dernière, les scores du GSIB ont également fluctué pour d'autres banques américaines, mais pas suffisamment pour avoir un impact sur leurs niveaux de surcharge.

Les banques non américaines recourent également à la technique du window dressing, mais les différences de données et de méthodologie accessibles au public empêchent d'effectuer les mêmes calculs pour elles. Leur méthodologie aboutit également à des scores inférieurs à ceux utilisés pour les banques américaines. Dans le cas de Bank of America, par exemple, la méthode internationale aurait conduit à une surcharge de 2 %, a déclaré l'une des sources bancaires.

MARCHÉ DES REPO

L'une des sources de changement dans les scores de JPMorgan et de Bank of America réside dans les paramètres relatifs aux créances et aux dettes transjuridictionnelles, qui mesurent l'ampleur de leurs activités mondiales, comme le montrent les calculs.

Un exemple de cette activité est le repo entre les banques et des entités telles que des fonds spéculatifs basés en dehors du pays, selon deux des sources bancaires.

Les banques américaines réduisent leurs scores en transférant ces transactions à la Fixed Income Clearing Corp, l'agence centrale de compensation, qui devient l'intermédiaire national, réduisant ainsi la mesure du risque transjuridictionnel, ont déclaré les sources.

Les transactions sont compensées par le biais d'un processus appelé "sponsoring". JPMorgan et Bank of America ont vu les opérations de pension sponsorisées augmenter à la fin de l'année. Les garanties et engagements de la bourse et de la chambre de compensation de JPMorgan, qui comprennent l'exposition au sponsored repo, ont augmenté pour atteindre 265,9 milliards de dollars à la fin de l'année, contre 118 milliards de dollars au troisième trimestre. L'exposition de Bank of America aux repo sponsorisés est passée de 43,6 milliards de dollars à 132,5 milliards de dollars.

Cette augmentation n'est peut-être pas entièrement liée aux ajustements de fin d'année. Dans un communiqué, Bank of America a déclaré : "L'industrie continue de voir un intérêt accru de la part des clients pour ces transactions, compte tenu des nouvelles règles et réglementations".

Le transfert d'activités vers le marché des pensions sponsorisées peut s'avérer coûteux pour les grandes banques, qui préfèrent traiter bilatéralement avec leurs clients.

Avec le calcul de la moyenne journalière, l'activité de ces banques tout au long de l'année - et pas seulement en fin d'année - déterminera le score GSIB, de sorte qu'elles ne pourront pas prendre plus de risques au cours de l'année sans attirer des capitaux plus importants ou des coûts de sponsoring plus élevés.

Selon l'une des sources, les banques auraient alors le choix entre répercuter les coûts sur les clients ou se réduire.