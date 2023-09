Une cour d'appel fédérale a empêché samedi un fonds de capital-risque d'aller de l'avant avec un programme de subventions destiné aux entreprises dirigées par des femmes noires. Cette décision a été prise par l'activiste anti-affirmative action à l'origine de la contestation devant la Cour suprême des États-Unis des politiques d'admission à l'université fondées sur la race.

La 11e cour d'appel du circuit américain, basée à Atlanta, a accédé par 2 voix contre 1 à la demande de l'American Alliance for Equal Rights d'Edward Blum d'empêcher temporairement le Fearless Fund de prendre en considération les demandes de subventions émanant uniquement d'entreprises dirigées par des femmes noires.

Le groupe d'Edward Blum a demandé à la Cour de le faire pendant qu'il faisait appel de la décision rendue mardi par un juge qui lui refusait une injonction préliminaire empêchant le Fearless Fund d'aller de l'avant avec son "programme racialement exclusif". Les demandes de subvention devaient être déposées samedi.

Les juges de la majorité, Robert Luck et Andrew Brasher, ont convenu avec le groupe de Blum que le programme de subvention "racialement exclusif" de Fearless Fund violait probablement la section 1981 de la loi sur les droits civils de 1866, une loi datant de la guerre de Sécession qui interdit les préjugés raciaux dans la passation des marchés.

En début de semaine, le juge Thomas Thrash, du district des États-Unis, avait conclu qu'en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis protégeant la liberté d'expression, Fearless Fund avait le droit d'exprimer sa conviction quant à l'importance des femmes noires dans l'économie par le biais d'œuvres de bienfaisance.

Mais la majorité de la cour d'appel, composée de deux personnes nommées par l'ancien président républicain Donald Trump, a déclaré que le premier amendement "ne donne pas aux défendeurs le droit d'exclure des personnes d'un régime contractuel sur la base de leur race".

"Les membres de l'Alliance américaine pour l'égalité des droits se félicitent que le 11e circuit ait reconnu la probabilité que le concours Fearless Strivers Grant Contest soit illégal", a déclaré M. Blum dans un communiqué. "Nous attendons avec impatience la résolution finale de ce procès.

Le Fearless Fund n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Il a fait valoir que M. Blum tentait de "renverser une loi fondamentale sur les droits civils" en le poursuivant en vertu d'une loi datant de la guerre de Sécession, promulguée pour protéger les Noirs anciennement réduits en esclavage contre les préjugés raciaux.

L'action en justice est l'une des trois que le groupe de M. Blum, basé au Texas, a intentées depuis le mois d'août pour contester les programmes de subventions et de bourses conçus par le fonds de capital-risque et deux cabinets d'avocats pour aider les Noirs, les Hispaniques et d'autres groupes minoritaires sous-représentés à avoir de meilleures perspectives de carrière.

Un autre groupe fondé par M. Blum, qui est blanc, était à l'origine du litige qui a abouti à la décision de juin, prise par la majorité conservatrice (6-3) de la Cour suprême, déclarant illégales les politiques d'admission des étudiants fondées sur la race utilisées par l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord.

Selon le Fearless Fund, les entreprises détenues par des femmes noires en 2022 ont reçu moins de 1 % des 288 milliards de dollars déployés par les sociétés de capital-risque.

Le fonds vise à remédier à cette disparité et compte parmi ses investisseurs JPMorgan Chase, Bank of America et MasterCard. Il a investi près de 27 millions de dollars dans 40 entreprises dirigées par des femmes issues de minorités depuis sa création en 2019.

Elle accorde également des subventions, et l'action en justice de Mme Blum visait son concours Fearless Strivers Grant Contest, qui accorde aux femmes noires propriétaires de petites entreprises des subventions de 20 000 dollars et d'autres ressources pour développer leurs activités. (Reportage de Nate Raymond à Boston ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Andrea Ricci)