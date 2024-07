Bank of America Corporation est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activités : - banque commerciale (58,6% du Produit Net Bancaire) ; - banque d'affaires et d'investissement (25,5%) ; - gestion de fortune et gestion d'actifs (12,4%) ; - banque de marché (2,9%) ; - autres (0,6%). A fin 2023, le groupe gère 1 923,8 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 053,7 MdsUSD d'encours de crédits.

Secteur Banques