La Bank of Bahrain and Kuwait BSC est une entité basée à Bahreïn qui exerce des activités bancaires commerciales. La société compte cinq secteurs d'activité, dont le secteur de la banque de détail, qui gère principalement les dépôts des clients individuels et fournit des prêts de type crédit à la consommation, des découverts, des facilités de crédit et de transfert de fonds, des cartes de crédit et des opérations de change. Le segment de la banque d'entreprise qui gère principalement les prêts et autres facilités de crédit, les dépôts et les comptes courants pour les entreprises et les clients institutionnels au Bahreïn. Le segment des services bancaires internationaux s'occupe des prêts et des autres facilités de crédit, des dépôts et des comptes courants pour les entreprises et les institutions internationales, et couvre également les opérations des unités à l'étranger. Le segment des activités d'investissement et de trésorerie fournit des services de marché monétaire, de trading et de trésorerie ainsi que la gestion des opérations de financement du groupe. Le segment des autres activités comprend les services d'externalisation des processus d'affaires.

Secteur Banques