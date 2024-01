Les indices de référence indiens, le Nifty 50 et le Sensex, ont été modérés lundi, entraînés par les valeurs de consommation alors que des mises à jour d'entreprises peu encourageantes laissaient présager des résultats trimestriels faibles.

L'indice NSE Nifty 50 a gagné 0,03% à 21 717,20 points, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a gagné 0,07% à 72 083,20 points, à 10:39 IST.

Les indices des valeurs sûres devraient continuer à se consolider au cours des prochaines séances, la prudence prévalant après le rallye record de novembre et décembre, a déclaré Prashant Tapse, premier vice-président de la recherche chez Mehta Equities.

Les valeurs de consommation ont perdu 1,4 %, entraînées par les baisses des principaux composants Marico et Godrej Consumer Products.

Marico

a déclaré

son chiffre d'affaires du troisième trimestre a baissé en raison de la faiblesse de la demande rurale, tandis que Godrej Consumer

a souligné

une baisse des ventes à un chiffre dans ses mises à jour commerciales.

Ses pairs Tata Consumer Products, ITC et Britannia Industries figurent parmi les cinq premiers perdants du Nifty 50, avec des pertes comprises entre 1,2 % et 2,5 %.

L'inflation américaine, l'inflation de détail nationale, les données sur la production industrielle et les bénéfices seront les principaux déclencheurs du marché à court terme, ont déclaré Narendra Solanki d'Anand Rathi Shares and Stock Brokers et Saurabh Jain de SMC Global Securities.

Les banques d'État ont chuté de 1,4 %, les 12 composantes enregistrant des pertes.

Macquarie Research prévoit une décélération des bénéfices des banques indiennes au cours de l'année fiscale 2025 par rapport à 2024, citant la croissance modérée du crédit, la baisse des marges et la normalisation des coûts du crédit.

Le courtier a déclassé Bank of Baroda et State Bank of India (SBI) et a réduit leurs objectifs de prix. La Bank of Baroda a chuté de 3,5 %, tandis que la SBI a reculé de 0,7 %.

Oil and Natural Gas Corporation a gagné 1,5 %.

suivants

la production de "first oil" du Krishna Godavari DeepWater Block.

Tata Steel a gagné 1,5 % après

après avoir affiché

une hausse de 6 % en glissement annuel de la production d'acier brut en Inde au cours du troisième trimestre, comme l'a montré son rapport d'activité.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont baissé respectivement de 0,4 % et de 0,2 %.