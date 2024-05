La surveillance accrue des banques et autres societes financieres par la Reserve Bank of India (RBI) s'est traduite par une serie de restrictions prudentielles, dont la derniere en date concerne deux societes du groupe Edelweiss, accusees de s'etre livrees au "evergreening" d'actifs en difficulte.

Mardi, la RBI a declare qu'Edelweiss Asset Reconstruction Co Ltd (EARCL) et la societe non bancaire ECL Finance (ECL) avaient conclu une serie de transactions structurees pour perpetuer certains prets en difficulte, interdisant aux deux societes d'acquerir des actifs financiers ou d'entreprendre des transactions structurees.

Depuis 2020, la RBI a impose des restrictions commerciales a de nombreux acteurs. Voici quelques-unes de ses principales mesures :

HDFC BANK

En decembre 2020, la RBI a ordonne a HDFC Bank de cesser tout lancement de nouveaux produits numeriques et toute emission de nouvelles cartes de credit a la suite de multiples pannes sur les canaux bancaires numeriques de la banque.

Les restrictions ont dure jusqu'en mars 2022, ce qui a entrave la croissance des activites de la banque, contribuant a la sous-performance de son action par rapport a ses pairs.

BANQUE DE BARODA

En octobre 2023, la banque centrale a interdit a la banque publique Bank of Baroda d'ajouter des clients a son application mobile, bob World.

Al Jazeera a rapporte que la Bank of Baroda avait lie les numeros de telephone mobile d'inconnus pour augmenter les inscriptions sur l'application, compromettant ainsi la securite.

La restriction a ete levee en mai, apres que la banque a remedie aux problemes.

BAJAJ FINANCE

En novembre 2023, la RBI a ordonne a la plus grande societe financiere non bancaire (NBFC) de l'Inde, Bajaj Finance, de cesser de proposer des prets au titre de deux de ses produits.

Les restrictions ont ete imposees en raison du non-respect des lignes directrices de la banque centrale en matiere de prets numeriques et ont ete annulees au debut de ce mois.

BANQUE DE PAIEMENT PAYTM

Fin janvier 2024, la RBI a demande a la Paytm Payments Bank de mettre fin a ses activites avant le 15 mars en raison de problemes de conformite persistants et de preoccupations en matiere de surveillance.

Reuters a rapporte que les preoccupations de la RBI decoulaient en grande partie de violations des regles sur la diligence raisonnable des clients, l'utilisation des fonds et l'infrastructure technologique.

IIFL FINANCE

Au debut du mois de mars 2024, la RBI a interdit a IIFL Finance, une NBFC, d'offrir des prets en or, citant des preoccupations concernant l'evaluation par le preteur de la garantie en or et des violations du ratio pret-valeur maximum autorise, entre autres.

Les restrictions sont toujours en vigueur.

JM FINANCIAL

En mars 2024 egalement, le financier non bancaire JM Financial s'est vu interdire d'accorder des prets contre des actions et des obligations en raison d'infractions a la reglementation et de problemes de gouvernance.

La banque centrale a declare avoir constate de graves lacunes dans les prets accordes par la societe pour le financement de l'introduction en bourse. Le preteur non bancaire n'a toujours pas le droit d'operer dans ce segment.