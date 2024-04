La surveillance accrue des banques et autres sociétés financières par la Reserve Bank of India (RBI) s'est traduite par une série de restrictions prudentielles, dont la dernière en date concerne la Kotak Mahindra Bank, le quatrième prêteur privé de l'Inde en termes d'actifs.

Mercredi, la RBI a interdit à la Kotak Mahindra Bank d'acquérir de nouveaux clients par voie numérique et d'émettre des cartes de crédit, en raison d'insuffisances liées aux technologies de l'information.

Depuis 2020, la RBI a imposé des restrictions commerciales à HDFC Bank, le plus grand prêteur privé de l'Inde, à Paytm Payments Bank, l'unité bancaire de la société fintech Paytm, et à JM Financial, entre autres. Voici quelques-unes des principales mesures prises :

HDFC BANK

En décembre 2020, la RBI a ordonné à HDFC Bank de cesser tout lancement de nouveaux produits numériques et toute émission de nouvelles cartes de crédit à la suite de multiples pannes sur les canaux bancaires numériques de la banque.

Les restrictions ont duré jusqu'en mars 2022, ce qui a entravé la croissance des activités de la banque, contribuant à la sous-performance de son action par rapport à ses pairs.

BANQUE DE BARODA

En octobre 2023, la banque centrale a interdit à la banque publique Bank of Baroda d'ajouter des clients à son application mobile, bob World.

Al Jazeera a rapporté que la Bank of Baroda avait lié les numéros de téléphone mobile d'inconnus pour augmenter les inscriptions sur l'application, compromettant ainsi la sécurité.

La restriction n'a pas encore été levée.

BAJAJ FINANCE

En novembre 2023, la RBI a ordonné à la plus grande société financière non bancaire (NBFC) de l'Inde, Bajaj Finance, de cesser de proposer des prêts dans le cadre de deux de ses produits de prêt.

Les restrictions ont été imposées en raison du non-respect des lignes directrices de la banque centrale en matière de prêts numériques. Les restrictions sont toujours en vigueur.

BANQUE DE PAIEMENT PAYTM

Fin janvier 2024, la RBI a demandé à Paytm Payments Bank de mettre fin à ses activités avant le 15 mars en raison de problèmes de conformité persistants et de préoccupations en matière de surveillance.

Reuters a rapporté que les préoccupations de la RBI découlaient en grande partie de violations des règles sur la diligence raisonnable des clients, l'utilisation des fonds et l'infrastructure technologique.

IIFL FINANCE

Au début du mois de mars 2024, la RBI a interdit à IIFL Finance, une NBFC, d'offrir des prêts en or, citant des préoccupations concernant l'évaluation par le prêteur de la garantie en or et des violations du ratio prêt-valeur maximum autorisé, entre autres.

Les restrictions sont toujours en vigueur.

JM FINANCIAL

En mars 2024 également, le financier non bancaire JM Financial s'est vu interdire d'accorder des prêts contre des actions et des obligations en raison d'infractions à la réglementation et de problèmes de gouvernance.

La banque centrale a déclaré avoir constaté de graves lacunes dans les prêts accordés par la société pour le financement de l'introduction en bourse. Le prêteur non bancaire n'a toujours pas le droit d'opérer dans ce segment.