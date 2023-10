L'ancien propriétaire de Go First, le groupe Wadia, n'a pas manifesté l'intention de faire une offre pour racheter la compagnie aérienne indienne immobilisée et s'est tenu à l'écart de la procédure d'insolvabilité jusqu'à présent, en raison d'un litige juridique en cours, ont déclaré trois sources à Reuters.

Go First, à court d'argent, a déposé son bilan en mai, accusant les moteurs Pratt & Whitney "défectueux" d'être à l'origine de l'immobilisation d'environ la moitié de sa flotte.

Deux sources bancaires ont déclaré jeudi que le conglomérat n'avait pas soumis de déclaration d'intérêt (EoI) - la première étape pour faire une offre financière - pour la compagnie aérienne ou laissé entendre qu'il avait l'intention de le faire, bien qu'un dirigeant de la compagnie ait dit à Reuters en mai que le groupe n'avait pas l'intention de se retirer de l'entreprise.

"Ils n'ont pas été en contact avec les banques depuis un mois", a déclaré un banquier d'un prêteur public qui a prêté de l'argent à Go First.

Une troisième source impliquée dans la procédure d'insolvabilité a déclaré que si la loi n'interdit pas au groupe Wadia de se joindre à la procédure à un stade ultérieur, rien n'indique pour l'instant qu'il le ferait.

Aucune des sources n'a souhaité être identifiée car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Le groupe Wadia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Mercredi, Reuters a rapporté que Go First avait reçu une demande d'information de la part de la société de production d'électricité Jindal Power. L'absence du groupe Wadia dans le processus limiterait les possibilités pour les créanciers de trouver des investisseurs qualifiés.

Le dépôt de bilan de Go First mentionne la Central Bank of India, la Bank of Baroda, l'IDBI Bank et la Deutsche Bank parmi ses créanciers, à qui le transporteur doit un total de 65,21 milliards de roupies (784,60 millions de dollars).

Alors que le groupe Wadia était initialement désireux de relancer la compagnie aérienne, il est "devenu complètement silencieux aujourd'hui" car "beaucoup de choses ont changé sur le terrain", a déclaré l'un des banquiers, faisant référence aux procédures judiciaires.

Les loueurs étrangers d'avions de Go First sont engagés dans un bras de fer avec la compagnie après avoir été empêchés de reprendre possession des avions en raison d'un moratoire imposé par les tribunaux indiens.

Le gouvernement indien a modifié sa loi sur l'insolvabilité au début du mois afin d'exclure les avions loués des actifs pouvant être gelés, mais il reste à déterminer si la loi modifiée s'appliquera rétrospectivement à Go First. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)