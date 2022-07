Alors que la demande de crédit augmente en Inde, les banques pourraient bientôt se battre pour obtenir des dépôts.

La croissance des dépôts s'est essoufflée car l'inflation élevée a entraîné une diminution de l'épargne, les déposants potentiels choisissant de placer leur argent dans des actions et des fonds communs de placement à la recherche de meilleurs rendements, a déclaré Madan Sabnavis, économiste en chef du créancier public Bank of Baroda.

Afin d'augmenter la croissance de ses dépôts, le plus grand créancier privé du pays, HDFC Bank, a lancé une campagne à court terme pour augmenter ses dépôts en proposant un taux d'intérêt plus élevé sur les comptes de non-résidents détenus par des Indiens vivant à l'étranger. Les analystes pensent que d'autres créanciers pourraient également suivre le mouvement avec des mesures similaires.

Au fur et à mesure que les fonds excédentaires du système sont lentement retirés par les mesures de la banque centrale, les marges et la rentabilité des banques pourraient être mises sous pression, ce qui les obligerait non seulement à augmenter les taux de dépôt, mais aussi à se tourner vers les marchés de capitaux plus coûteux pour lever les fonds nécessaires pour répondre à la demande de crédit.

Cela pourrait inquiéter les investisseurs, déjà en retrait en raison de facteurs mondiaux, et faire chuter davantage les cours des actions des banques.

L'agence de notation ICRA a déclaré dans une note la semaine dernière qu'elle s'attendait à ce que les banques "commencent agressivement à courir après les dépôts, ce qui entraînera également une hausse des taux de dépôt."

Graphique : Croissance des dépôts des banques indiennes-

La croissance des dépôts des banques indiennes, actuellement de 9,8 %, est restée à un chiffre pendant une grande partie des 14 derniers mois, tandis que la croissance du crédit - qui avait atteint un niveau record de 5,6 % au cours de l'année fiscale 21 - a presque triplé pour atteindre 14,4 % au cours des deux semaines précédant le 1er juillet.

Graphique : Croissance du crédit des banques indiennes-

La croissance des prêts aux particuliers, qui comprennent les prêts personnels, les prêts hypothécaires et les prêts automobiles, a régulièrement augmenté à un rythme plus rapide et continue de dépasser le crédit aux entreprises.

"Les prêts personnels ont été le principal moteur de croissance du secteur bancaire indien au cours des dernières années, car les prêts aux entreprises ont stagné en raison des NPA (actifs non performants) et du désendettement", a déclaré CARE Ratings dans un rapport publié plus tôt cette semaine.

Pour l'avenir, bien que les perspectives de croissance du crédit semblent prometteuses, l'inflation élevée et les hausses de taux pourraient jeter une ombre, a déclaré CARE.

Graphique : Croissance sectorielle du crédit en Inde-

Le ratio crédit/dépôt des banques - actuellement 73% du total des dépôts des banques sont prêtés - est en constante augmentation, ce qui indique que leur capacité de gain s'améliore également.

Mais avec la reprise de la demande de crédit, il pourrait y avoir une pression sur le financement si la croissance des dépôts ne suit pas.

"Dans les prochains mois, si la tendance se poursuit, nous n'aurons pas d'autre choix que d'augmenter les taux de dépôt, car les conditions du marché ne sont pas non plus très favorables pour nous permettre d'aller sur le marché pour lever du capital de croissance", a déclaré un cadre supérieur d'une banque d'État.

Graphique : Ratio crédit-dépôt des banques indiennes-