Le rendement des obligations à 10 ans de l'Inde devrait se stabiliser autour de 7,50 % - Mohanty de la Bank of Baroda.

La chute des obligations d'État indiennes pourrait faire une pause, le rendement de référence à 10 ans se consolidant autour du niveau de 7,50 %, car la banque centrale devrait bientôt se concentrer sur la croissance économique plutôt que sur l'inflation, a déclaré vendredi le directeur de la trésorerie de la Bank of Baroda.

"Notre opinion est que le niveau de 7,50 % est ce que le rendement s'établira à l'extrémité supérieure", a déclaré Sushanta Mohanty, directeur général de la trésorerie à la Bank of Baroda.

"Il pourrait y avoir un mouvement sporadique au-dessus de 7,50 % et nous pourrions voir des achats de valeur à 7,50 % et au-dessus, à condition qu'il n'y ait pas de chocs géopolitiques mondiaux."

Le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans 7,26 % 2032 se négociait à 7,51 %, en hausse de 11 points de base (pb) jusqu'à présent cette semaine après avoir augmenté de 21 pb en septembre.

Cependant, Mohanty préfère actuellement les obligations à 10 ans car il s'attend à "un peu plus de douleur" pour la dette à plus court terme.

La Reserve Bank of India a augmenté son taux de rachat de 140 points de base de mai à septembre pour lutter contre l'inflation élevée, y compris une augmentation de 50 pb le 30 septembre qui n'a pas entraîné de chute importante des obligations.

Mohanty s'attend à ce que la RBI ne procède qu'à une nouvelle hausse de 35 points de base avant de faire une pause, car elle doit maintenir un équilibre.

"Le consensus général semble être un autre 50-60 bps de hausses de taux. Nous pensons qu'une fois que le taux repo aura atteint le niveau de 6,25 %, la RBI pourrait devoir faire une pause et prendre en considération l'impact sur la croissance", a déclaré Mohanty.

L'inflation globale des prix de détail en Inde devrait être restée au-dessus de la marge de tolérance de la RBI pour le neuvième mois consécutif en septembre, mais Mohanty s'attend à ce que l'inflation diminue dans les mois à venir.

Il ne pense pas non plus que le retard dans l'inclusion des obligations indiennes dans les indices mondiaux fera augmenter les rendements de manière progressive, car la propriété étrangère des obligations est restée modérée ces deux dernières années, la majeure partie de la demande provenant d'acteurs locaux comme les banques, les fonds communs de placement, les assureurs et certaines entreprises.

En début de semaine, J.P. Morgan s'est abstenu d'ajouter les obligations indiennes à son indice de la dette en monnaie locale des marchés émergents cette année, comme on l'espérait.

"Même sans inclusion dans l'indice au cours du semestre actuel, l'offre d'obligations se poursuivra avec les acteurs nationaux agissant en tant qu'acheteurs."

M. Mohanty s'attend à ce que la demande des banques reste forte, car une reprise des dépenses publiques au second semestre améliorera les liquidités, tandis qu'une augmentation de la base de dépôts des banques donnera aux créanciers une marge de manœuvre pour ajouter plus de dettes. (Reportage de Dharamraj Lalit Dhutia ; édition de Savio D'Souza)