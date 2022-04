La BoC, qui possède le plus grand réseau mondial parmi les créanciers chinois, a déclaré que le bénéfice net pour les trois premiers mois de 2021 a augmenté à 57,8 milliards de yuans (8,75 milliards de dollars), contre 54 milliards un an plus tôt.

(1 $=6,6080 yuan renminbi chinois)