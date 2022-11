Exclusif - La Zambie demande à EximBank de représenter les créanciers chinois dans les négociations sur la dette

EximBank, l'une des trois banques politiques de Pékin et le plus grand créancier chinois de la Zambie, est la cheville ouvrière de l'Initiative Belt and Road (BRI) de la Chine qui supervise les prêts d'infrastructure.

"Les négociations avec le comité progressent bien et les hypothèses de l'AVD (analyse de viabilité de la dette) du FMI et de la Banque mondiale sont l'un des sujets en discussion", a déclaré le ministère des Finances dans une déclaration à Reuters.

La Chine est le plus grand créancier bilatéral de la Zambie, représentant 75 % de ce que le pays doit aux nations, dont la France et l'Inde.

Les créanciers et les investisseurs surveillent de près la façon dont la Chine, le plus grand créancier bilatéral du monde, gère les négociations sur la dette dans le monde. La Chine a tendance à proposer un allègement de la dette en prolongeant les échéances plutôt qu'en acceptant des réductions de valeur sur les prêts.

EximBank n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Chine et la France ont accepté plus tôt cette année de co-présider un comité officiel de créanciers pour renégocier les dettes bilatérales de la Zambie, mais n'avaient pas encore précisé qui représenterait chaque pays.

L'EximBank a indiqué dans une déclaration sur son site Web mercredi que son vice-président Zhang Wencai a discuté du Cadre commun et des questions de dette avec des responsables du Trésor français lors d'une récente visite à Paris, sans fournir d'autres détails.

La banque politique a accordé à la Zambie plus de la moitié des prêts chinois, tandis qu'un prêt de 982 millions de dollars a été effectué conjointement avec la Industrial Commercial Bank of China (ICBC).

Le mois dernier, les pays occidentaux ont pointé du doigt la Chine comme étant le principal obstacle qui empêche de nombreuses nations incapables d'assurer le service de leur dette d'aller de l'avant avec des accords de restructuration de la dette.

L'Equateur a annoncé en septembre qu'il avait convenu avec la China Development Bank et l'EximBank de prolonger les échéances et de réduire l'amortissement de 3,2 milliards de dollars de prêts.

La Zambie a déclaré le mois dernier qu'elle était impatiente d'accélérer les pourparlers de restructuration de la dette avec les créanciers au titre du Cadre commun, une initiative du Groupe des 20 principales économies qui a été critiquée pour la lenteur de ses résultats. L'administration de Lusaka espère présenter une première proposition de restructuration aux créanciers officiels avant la fin de l'année.