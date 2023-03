FACTBOX - Comment le cadre réglementaire financier de la Chine va-t-il évoluer ?

Selon les analystes, les changements proposés permettraient de combler les lacunes réglementaires. Le chevauchement des réglementations financières, en particulier au niveau des autorités locales, devrait également être réduit, bien que certains investisseurs craignent que cela n'entraîne un contrôle plus strict des activités financières et économiques.

Voici les principaux changements prévus :

NFRA

La Chine va créer un nouvel organisme de régulation financière appelé Administration nationale de régulation financière (NFRA).

Le nouveau régulateur sera une version renforcée de la Commission chinoise de régulation des banques et des assurances (CBIRC) et sera chargé de réglementer tous les aspects de l'industrie financière, à l'exception du secteur des valeurs mobilières.

Elle reprendra certaines responsabilités réglementaires, notamment la supervision des holdings financiers et la protection des investisseurs, qui incombaient respectivement à la Banque populaire de Chine (PBOC) et à la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC).

Elle rendra compte directement au Conseil d'État, ou cabinet.

CBIRC

La CBIRC, l'ancienne autorité de régulation du secteur bancaire et de l'assurance, sera dissoute.

PBOC

Les neuf succursales régionales de la PBOC et leurs filiales seront supprimées et remplacées par 31 succursales provinciales et cinq succursales au niveau de la ville.

Les succursales de la PBOC au niveau des comtés seront supprimées et leurs fonctions seront transférées aux succursales de niveau supérieur conservées.

Selon les analystes, la PBOC se concentrera à l'avenir davantage sur la politique monétaire, jouant un rôle similaire à celui de la Réserve fédérale américaine.

La PBOC continue de rendre compte au Conseil d'État.

CSRC

La CSRC, l'autorité initiale de régulation des marchés financiers, sera décrochée.

Elle reprendra également la supervision d'un type d'obligations émises par les entreprises d'État, qui relevait auparavant d'un régulateur distinct, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC).

Les analystes ont déclaré que ce changement contribuerait à créer un marché obligataire plus unifié, avec des normes réglementaires plus cohérentes.

Le statut administratif de la CSRC passera du statut d'"institution publique" à celui d'"agence gouvernementale". Elle sera directement responsable devant le Conseil d'État.

BRANCHES FINANCIÈRES LOCALES

Un système de supervision financière locale sera mis en place, supervisé par les régulateurs financiers du gouvernement central.

Des règles normalisées devraient être appliquées dans toutes les régions et la gestion centralisée des affaires financières sera renforcée.

PERSONNEL CHARGÉ DE LA RÉGLEMENTATION

Le personnel des autorités de régulation financière, notamment la PBOC, la NFRA, la CSRC, ainsi que l'Administration nationale des changes (SAFE), et leurs succursales seront rémunérés et traités comme des fonctionnaires.

Auparavant, nombre d'entre eux étaient considérés comme des employés d'institutions publiques, soumis à des exigences administratives plus souples.